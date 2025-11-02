La jueza cita a la consultora que midió el carbón desaparecido en Ebhisa

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Gijón ha reanudado las diligencias de investigación sobre la supuesta apropiación indebida de unas 120.000 toneladas de carbón que estaban almacenadas en Ebhisa, citando para el próximo mes de enero a la compañía internacional de ensayos, inspección y certificación SGS. Telf, propietaria del carbón, interpuso una denuncia en abril de 2023 contra la empresa que no le pagó la mercancía (NMR), Ebhisa y la firma consignataria que actuó como agente de Telf en El Musel. Lo hizo aportando el informe elaborado por SGS en el que estimaba que de las 159.984 toneladas que se habían descargado en octubre de 2020 del buque «Berge Triglav», sólo quedaban 43.405,48.

El jugado gijonés reabrió la investigación por orden de la Audiencia Provincial tras haberla archivado en un primer momento y después de que este episodio se investigara en un juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid) donde tiene su domicilio social NMR. Varios informes apuntan a que supuestamente esta empresa fue la que se llevó el carbón desaparecido para exportarlo por el Muelle Norte, en noviembre de 2020. Uno de ellos es el informe forense elaborado por KPMG en el marco de una investigación interna impulsada por la nueva cúpula portuaria, que apunta a que NMR sacó la mayor parte del carbón del «Berge Triglav» haciéndolo pasar por el cargamento de otro barco, con la supuesta colaboración activa de personal de Ebhisa. Luego, supuestamente, NMR extendió el carbón que no se llevó para que ocupara la misma extensión en superficie, aunque la mayor parte del mineral ya no estaba. Esa extensión supuestamente se hizo aprovechando que NMR tenía autorización para cribar el cargamento.

Además de ratificar el informe que aportó Telf al juzgado, SGS también podrá aclarar cuestiones contenidos en el mismo, en el caso de que le hagan preguntas la magistrada, la Fiscalía o las partes. Aquel informe de 2023 no fue el primero que hizo SGS para Telf sobre el cargamento del «Berge Triglav». En diciembre de 2020 y enero de 2021, SGS emitió varios informes preliminares y uno definitivo, tras haber podido acceder a inspeccionar las pilas en las que se encontraba lo que quedaba del cargamento del «Berge Triglav», inspección que al parecer se hizo con la supervisión de NMR (que era el cliente de Ebhisa) según el informe de KPMG.

Telf había solicitado en diciembre de 2020 que se permitiera a la empresa de certificaciones SGS verificar el cargamento, que según cargos de Ebhisa se había tenido que trasladar a donde operaba NMR por lluvias y luego retornado a Ebhisa (traslado que cuestiona KPMG).

Primer informe

El 13 de enero de 2021 SGS emitió el informe definitivo de aquella primera inspección tras los movimientos de las pilas de carbón del «Berge Triglav», con un plano en el que se indicaba la ubicación del cargamento. En el informe de KPMG no se hace referencia alguna a que SGS hubiera indicado entonces una estimación de las toneladas y la calidad del mineral que había acudido a inspeccionar, cuando ya había salido irregularmente de Ebhisa la mayor parte del mismo. Aquel primer informe de SGS sí alude a la humedad del carbón y a la granulometría de las distintas pilas que supervisó.

El Puerto licita la pavimentación de 7.087 m2 en el muelle de Ebhisa

La Autoridad Portuaria de Gijón ha licitado en 630.241,71 euros, IVA incluido, las obras para pavimentar tres espacios del Muelle Ingeniero Marcelino León (en el que opera Ebhisa) que suman 7.087 m2 de superficie. Una vez adjudicados, los trabajos tendrán una duración de cuatro meses. Aunque los terrenos a pavimentar se encuentran en el mismo muelle en el que opera Ebhisa, se trata de espacios que no están concesionados por el Puerto.

Las superficies que se van a pavimentar se utilizan para el almacenamiento y trasiego de materiales. La actuación es una medida complementaria a las recogidas en el plan de calidad del aire para el oeste de Gijón y ha sido pactada por la Autoridad Portuaria con la Dirección General de Calidad Ambiental del Principado de Asturias. La obra está recogida en el Plan de Inversiones del Puerto como plurianual, con cargo a los presupuestos de 2025 y 2026.