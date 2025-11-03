El antiguo Ateneo de La Calzada, un equipamiento que reabre tras su reforma

Nos remontamos a hace 121 años. En febrero de 1904 se inauguró esta sucursal del Ateneo Obrero de Gijón y fue el industrial Gervasio de Riera el que organizó y reunió fuerzas varias para crear en ese industrial barrio una sociedad cultural importante, volcada en formar pedagógicamente a los obreros de las muchas fábricas cercanas y sus familias. De hecho era muy habitual apellidarlo como "centro de instrucción". Los socios , por general y en esos años iniciales, eran unos obreros venidos de aldeas del concejo de Gijón con precaria formación cultural, no pocos analfabetos, que habían dejado sus labores agrícolas para trabajar en la industria del barrio. Tuvieron que adaptarse a horarios muy regulados y rutinarios, y a labores técnicas a las que, en principio, eran tan ajenos. Trabajos regulados a toque de sirena.

El Ateneo de La Calzada, en junio de 1984, dos meses antes del derribo. | CÉSAR / .

Presidió el acto inaugural del Ateneo Obrero de La Calzada quien era el alcalde de Gijón, Baldomero de Rato, que prometió en ese 1904 subvención para el centro y también incrementar la incipiente biblioteca con la que entonces contaba. Todos estos centros tenían como uno de sus fines más primordiales el formar una potente biblioteca llamada "circulante", es decir, que los libros se podían llevar a casa, cuestión en aquellos tiempos inédita.

Derribo del Ateneo de La Calzada, el 5 de septiembre de 1984. / .

El primer presidente de la sucursal del Ateneo Casino-Obrero de Gijón en La Calzada fue Alfredo Hevia, un trabajador de la Trefilería Gijonesa, y es sabido que con el paso de los años fueron potentes las secciones de ajedrez, grupos de fotografía, grupos excursionistas, actividades musicales, teatrales, de culto a la naturaleza, de corte y confección, clases para aprender el esperanto –el idioma universal–― o para cultivar el cuerpo con la enseñanza de gimnasia. Además de múltiples y variadas conferencias. Un hito en La Calzada fue el Ateneo.

El Ateneo de La Calzada inició su andadura, en 1904, con cincuenta socios pero con el paso de los años logró aglutinar a muchos ciudadanos, y en sus aulas dictaron conferencias ilustres personalidades y recibieron nociones de cultura general muchos niños, niñas y adultos del barrio. La guerra civil supuso un punto y aparte en la labor cultural del Ateneo Obrero de La Calzada. En la parte posterior del centro que ahora se vuelve abrir una placa colocada en el año 2016 recuerda que, a final de junio de 1936, tres socios que se encontraban en el patio posterior del edificio del Ateneo y una mujer que en esos momentos pasaba por la calle murieron durante un bombardeo.

Tras la contienda su local pasó a depender de Falange Española y posteriormente de Educación y Descanso. Un grupo de antiguos ateneístas ―encabezados por José Fernández, junto a no pocos ciudadanos de La Calzada― comenzó a final de la década de 1940 un proceso de renacimiento de la vida cultural del barrio en el edificio del Ateneo. Con el paso del tiempo en ese centro―se organizaron equipos de fútbol, peñas taurinas, grupos folclóricos y coros que abrieron el camino para que, ya en la década de 1960, comenzase en el mismo local del Ateneo de La Calzada la historia del movimiento vecinal: primero con la asociación de Cabezas de Familia y luego con la asociación de Vecinos "Alfonso Camín".

El edificio se derribó el 5 de septiembre de 1984 y como vemos César Morán, el fotógrafo del barrio, allí estaba para documentar la historia del barrio como lo había estado siempre. El legendario Ateneo Obrero de La Calzada es ahora el Centro Municipal Integrado "Ateneo de La Calzada" con entrada por la calle que, desde el año 1997, es la calle del Ateneo Obrero de La Calzada.

Fue y es el Ateneo de la Calzada una entidad fundamental para entender la potente historia de la cultura popular en nuestra ciudad. Fueron y son unos metros cuadrados del suelo de La Calzada, un lugar de la memoria sin duda, donde muchas asociaciones de todo tipo, por ejemplo corales y no digamos deportivas, conformaron el espíritu asociativo y solidario que sigue teniendo el barrio y toda la zona oeste de Gijón.