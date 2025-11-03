El parque Julián Besteiro se llena de luz: "Antes daba miedo"

Una novedad positiva "muy esperada" y que favorece una "mayor afluencia de personas". Así ven los vecinos de La Calzada que las siete luminarias instaladas por el Ayuntamiento de Gijón en el parque Julián Besteiro ya estén en funcionamiento. "Estuvimos esperando casi un año desde que se hizo la reforma. Era una necesidad", señala el presidente de la Asociación de Vecinos Alfonso Camín, Carlos Arias.

La situación en la que hace hincapié Arias les llevó a los vecinos de La Calzada a realizar una protesta con las linternas de sus móviles encendidas a comienzos del pasado mes. Unas horas más tarde, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el Ayuntamiento aseguró que iban a dar comienzo a la cimentación de las siete farolas que desde hace menos de dos semanas ya llenan de luz este espacio, ubicado a escasos metros del centro de salud La Calzada II, así como de los centros educativos IES Padre Feijoo y Mata Jove. La valoración de los residentes en el barrio sobre el resultado de la actuación es positiva. "Con estas luces ya sí que podemos disfrutar del parque a cualquier hora", destaca el líder vecinal, Carlos Arias.

A los vecinos les preocupaba especialmente que la iluminación no estuviera activa cuando llegara el fin del horario de verano. "Cuando caía la noche aquí había un problema de seguridad. Ahora que anochece tan temprano es vital contar con estas luces", asevera Arias.

En esa misma línea, Francisca Narváez y Rufina García aseguran que "antes, cuando se iba el sol, procurábamos ir por fuera del parque porque nos daba miedo ir por un sitio tan oscuro". "Ahora ya sí podemos pasear por aquí y disfrutar de un espacio que ha quedado genial", ensalzan.

Desde que esta recurrente demanda vecinal quedó resuelta, cada vez son más los vecinos de la zona oeste que aprovechan este parque en el que toma protagonismo la fuente renovada hace menos de un año, cuando se sustituyó el sistema hidráulico para dotar a la balsa de dos chorros más, además de mejorar la red lumínica. "Cuando llegue el buen tiempo, esto estará lleno de gente porque da gusto venir ahora que está iluminado", expresa Indalecio Rodríguez. Por su parte, la pareja formada por David Méndez y Celtia Couso celebra que "los problemas de falta de iluminación que siempre ha habido en esta zona vayan disminuyendo".