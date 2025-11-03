Príncipe de Asturias, una herida en la zona oeste de Gijón que nunca cura

El plan original de los accesos al Puerto proponía dos entradas: una por Aboño y otra por Jove. Se refrendó con un convenio rubricado en 2005 que, se suponía, era el gran acuerdo que permitiría poner todos los proyectos en marcha. Durante los años siguientes el inicio de obras se entendía como algo inminente. En abril de 2009 la hemeroteca de este periódico recoge: "Tras la elaboración de los proyectos, la cuestión será cuándo se ejecutan las obras. La alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, ha pedido celeridad al respecto al nuevo ministro de Fomento, José Blanco". Hay un titular de septiembre 2010 que reza: "La Alcaldesa (Fernández Felgueroso) garantiza que los accesos de El Musel están a punto para su licitación". Otro anterior, de julio de ese año, era igual de optimista: "Fomento incluye los accesos entre sus prioridades, dice (Francisco González) Buendía". Hay otro de 2012 que dice: "El Puerto urge a Fomento licitar las autovías a El Musel por Jove, Aboño y la Peñona". Los vecinos de La Calzada, sin embargo, tendrán que manifestarse otra vez en noviembre de 2025 –convocan una concentración este miércoles– contra el paso de camiones por Príncipe de Asturias.

Glorieta en Cuatro Caminos en el proyecto de Ineco. |

Antes de estos titulares que hoy suenan repetidos, la zona oeste de Gijón peleó en la década de los 90 contra otra propuesta que volvería a presentarse 30 años después: la idea ministerial de impulsar una autovía de acceso al Puerto en superficie y a través del valle de Jove. En aquellos años, con un movimiento vecinal en pleno auge –se llegaron a hacer acampadas de protesta–, se logró la solución que hasta hace dos años se daba por buena: que el acceso por Jove fuese soterrado. Por el camino el proyecto de Aboño se fue apolillando –ya en 2012 se consideró que el proyecto dejaba de ser prioritario y el Puerto, en aquel momento endeudado por su ampliación, no podía costearlo– y la tramitación del túnel de Jove fue haciendo acopio de estudios y promesas presupuestarias.

Propuesta de humanización de Ineco para Príncipe de Asturias. |

El dinero llegó en mayo de 2023. El Consejo de Ministros aprobaba el gasto para licitar el proyecto y el vial de Jove se coló irremediablemente en la por entonces en ciernes campaña electoral. El resto de la historia ya es conocida: con la licitación ya lanzada Transportes señaló que la construcción del túnel era inviable técnicamente y propuso una alternativa en superficie que la ciudad hace ahora un año rechazó. El Principado se ofreció entonces a liderar la elaboración de una propuesta alternativa que volvió a poner el foco en Aboño.

En esa propuesta, detallada esta semana por LA NUEVA ESPAÑA, la Consejería de Movilidad plantea "una actuación intermedia" en El Empalme para mejorar la zona mientras se duplican los accesos al Puerto en este entorno y después "redefinir" el acceso de Aboño con la "rehabilitación" de la GJ-1" y la reapertura del túnel de Aboño I. La GJ-1 se conectaría de manera directa con la GJ-10 , y este segundo vial se duplicaría hasta El Empalme, completando así el desdoblamiento de Lloreda-Veriña.

Dos proyectos "avanzados"

Aunque técnicamente todo va con retraso, el proyecto para el desdoblamiento de este último tramo tiene, al menos, una explicación tangible: se paró en su tramitación ambiental porque faltaban papeles, un problema que al parecer está ahora casi resuelto. A juicio del Principado, este desdoblamiento de Lloreda-Veriña y el plan de humanización de Príncipe de Asturias podrían estar en condiciones de licitarse el año que viene si el Ministerio de Transportes así lo desea.

A nivel local, hoy, la conversación se centra en la humanización de la avenida. El Principado lo que sostiene es que el Puerto ha avalado lanzar esa obra sin necesidad de esperar por el resto del plan de accesos y que Ineco ya diseñó esa actuación, que se incluía en la propuesta de Transportes del vial en superficie por Jove. También defiende que el Ayuntamiento podría limitar ya el tráfico pesado si activa la zona de bajas emisiones y a través del plan de calidad del aire. El Consistorio no compra el discurso: entiende que hablar de humanizar una avenida cuando el vial de Jove es historia y el plan de Aboño no ha echado andar es ilógico. Los transportistas señalan que el acceso actual de Aboño es muy defectuoso y no entienden cómo podría incrementarse el tráfico por ese entorno. Y los vecinos, qué remedio, siguen esperando por lo mismo que hace 30 años.