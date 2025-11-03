Los vecinos de La Calzada ya disfrutan del renovado Ateneo tras las obras: "Es más moderno y accesible"

La reapertura más esperada por los vecinos de la zona oeste ya es una realidad. El Ateneo de La Calzada ha recuperado su actividad esta mañana después de que finalizaran las obras que dieron comienzo en junio para mejorar la accesibilidad, la circulación interior y los servicios de atención a la ciudadanía. "Está teniendo una acogida muy buena. Se nota que la gente estaba deseando venir al centro municipal, que es el corazón del barrio, y recuperar la normalidad del día a día", señaló la directora del Ateneo, Ana Acero.

La culminación de la reforma del Ateneo ha servido para renovar la planta baja por completo y sustituir los dos ascensores del edificio, los cuales ya llegan a todas las plantas, incluida la sexta, que hasta ahora solo era accesible a través de las escaleras. Con esas novedades, entre otras, se encontraron este lunes vecinos como Carlos Pulido y Diana Molano, residentes de la avenida de la Argentina. "Teníamos que hacer unas gestiones y nos habíamos ido a Cristasa (uno de los espacios alternativos durante las obras en el Ateneo), pero allí nos avisaron de que ya estaba abierto el Ateneo y volvimos hasta aquí. Escuchar que ya podíamos entrar ha sido una alegría", comentaron, antes de poner el foco en que "solemos venir aquí para los trámites, pero también para acompañar a nuestro niño a la biblioteca".

La reapertura del Ateneo de La Calzada, en imágenes / Ángel González

Para Pulido y Molano, el Ateneo de La Calzada tras las obras es "más moderno y bonito", además de un equipamiento en el que todo se encuentra "mucho mejor organizado".

De acuerdo con esas palabras se mostró la propia directora del Ateneo, quien lleva a cabo estas labores desde hace ocho años. "Durante estos meses hemos estado trabajando en los espacios que sirvieron para continuar con la actividad", explicó Acero, satisfecha con los cambios logrados mediante las tareas, que se demoraron algo más de los previsto inicialmente. "Se gana mucho en accesibilidad, en la amplitud de los espacios y en la atención a los ciudadanos, que ahora cuentan con un espacio más amplio para el tiempo de espera. Además, ahora todos los servicios están señalizados", desarrolló la directora del centro municipal integrado.

Uno de los espacios del Ateneo que no tardó en recibir a los primeros usuarios fue la biblioteca, ubicada en la primera planta. La bibliotecaria Ana López, quien lidera este servicio desde hace 25 años, apuntó que estos meses de obras les han servido para renovar el mobiliario de la zona infantil, con estanterías nuevas. "También hemos conseguido más amplitud para exponer novedades", agregó López, también satisfecha con las variaciones realizadas en el centro municipal de La Calzada. "Hemos ganado muchísimo en modernidad y era muy importante que el ascensor llegara a la sexta planta. Además, ahora son más grandes y ya caben los carros de bebé, que para nosotros es importante cuando vienen a los talleres que hacemos", expresó.

José Ramón García, vecino de La Calzada desde 2008, quiso aprovechar la recuperación de la actividad del Ateneo para disfrutar de su biblioteca "de confianza". "Venía constantemente y con los trabajos me tocó ir a El Natahoyo. Es normal que a veces toquen obras y han quedado bien", valoró.

La reapertura del Ateneo de La Calzada también ha conllevado que los talleres de actividad física volvieran este lunes a la normalidad. "Durante las obras estuvimos en un local que nos dejó la asociación vecinal de La Calzada, que es algo que agradecemos mucho", indicó Asun Otero, la monitora de las clases de pilates. "Teníamos muchas ganas de volver a estar aquí. Ahora es un espacio mucho más accesible, así que es una alegría", aseveró.