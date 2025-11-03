El Wild Oceans FilmFest regresa al Acuario de Gijón con un homenaje a “lo invisible” del océano

Parece infinito e indestructible, pero ya da señales de agotamiento; y aunque nos preocupan sus seres visibles, “se sustenta en lo que no vemos”. Con esta tesis, el Wild Oceans FilmFest, festival de cine dedicado a la vida marina, abrió su cuarta edición en el Bioparc Acuario de Gijón, para dar paso a una semana dedicada a celebrar la belleza y fragilidad del mar hasta el 8 de noviembre. El certamen, impulsado por la Fundación Bioparc, combina cine, ciencia y conciencia ambiental bajo el lema “la importancia de lo invisible”, una invitación a mirar con respeto las diminutas formas de vida que sostienen el equilibrio oceánico.

“Damos un salto importante en calidad y participación”, precisó en la presentación del certamen el director del Acuario, Alejandro Beneit, que señaló que este año se han presentado 530 cintas de 78 países diferentes, lo que hace que “Gijón empiece a sonar en el mundo dentro de este sector”, atrayendo, a su vez, a grandes productoras como BBB o Disney.

Durante seis días, el festival proyectará documentales y cortometrajes procedentes de todo el mundo, acompañados de coloquios, charlas y actividades que buscan despertar una mirada informada y comprometida con la conservación marina. Su director, Fernando González Sitges, explicó que el objetivo de esta edición es “poner el foco en esas criaturas pequeñas, esenciales, y transmitir que también las pequeñas acciones humanas pueden tener un impacto determinante”.

El programa arrancó este lunes con la proyección del documental “Turtle Walker”, seguida de un coloquio con su productora Jill Ferguson, el etólogo Álex Avello y la responsable de Biología del Acuario, Susana Acle. “La estrenamos hace un año en Nueva York y llevamos recorriendo todo el mundo desde entonces”, precisó Ferguson en la inauguración del festival sobre la película, “inspiradora”, que cuenta la historia de Satish Bhaskar, quien se embarcó a finales de los años 70 en un viaje por las costas de la India para estudiar a enormes tortugas marinas. Para Avello, que además de en la charla estuvo en la puesta de largo del Wild Oceans FilmFest, “la indiferencia es el mayor enemigo de la conservación” y la infancia es “la herramienta más importante” para la futura conservación de los océanos.

En los próximos días se proyectarán títulos como “Ocean with David Attenborough”, cuyo codirector, Tobias Nowlan, fue de los que tuvo oportunidad de pronunciarse en el acto inaugural, al que acudió la alcaldesa, Carmen Moriyón, y otros miembros de la corporación municipal. Nowlan detalló que cuando se cuida el océano “se recupera muy rápido”, lo que permite “no caer en el pesimismo” y transmitir a través de su documental que la “esperanza es tangible” para el hábitat marino.

Entre los invitados destacan María Gálvez, embajadora del Pacto Climático Europeo, que ofrecerá una masterclass sobre economía azul en la Universidad de Oviedo —para quien el paso principal para cuidar los mares es “amarlos”—, la programadora de National Geographic, Paloma Martín, y los divulgadores Odile Rodríguez de la Fuente y Joaquín Gutiérrez Acha, que participarán en las Charlas del Kraken el 6 de noviembre.

La gala de entrega de premios se celebrará el día 7 en el Acuario, seguida de un cóctel en el restaurante Kraken, mientras que la clausura, el día 8, incluirá la actividad familiar Marea Viva: El reto del océano.