La obra del Hospital de Jove avanza con el comienzo de la fase estructural

La ambiciosa ampliación del Hospital de Jove continúa dando pasos importantes. Una vez finalizada la fase de cimentación en el recinto anexo al complejo, los responsables de la obra de ejecución del futuro edificio polivalente del complejo sanitario ya han dado comienzo a la fase del levantamiento de la estructura de la construcción. Los primeros muros de carga ya son visibles en este espacio que contará con cuatro plantas y que permitirá ganar espacio en zonas como las destinadas a las consultas externas y a los servicios de Urgencias o Radiodiagnóstico, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA. "Las obras están avanzando y confiamos en que se van a cumplir los plazos", afirman fuentes del centro médico de la zona oeste.

Un operario, durante las tareas en el terreno de la ampliación del complejo sanitario de la zona oeste. / .

Los trabajos para la construcción de este nuevo edificio arrancaron en abril con un plazo de 28 meses y ya alcanzan la fase estructural. Actualmente, las labores están centradas en los muros de uno de los sótanos. Tanto en ese nivel como en el siguiente, el Hospital de Jove tiene previsto instalar zonas de almacenes, así como un taller de mantenimiento y lavanderías. En la tercera planta habrá vestuarios y en la superior, entre otros equipamientos, estarán los despachos y un salón de actos y zonas de docencia que resultarán clave para la formación del alumnado de la Universidad Europea en el caso de que se completen los trámites y la autorización para confirmar esa vinculación entre el hospital gijonés y el centro universitario. No obstante, desde el Hospital de Jove remarcan que la creación del salón de actos ya estaba en sus planes antes de los primeros contactos con la Universidad Europea.

Las tareas que se están desarrollando forman parte de la primera fase de la ampliación de Jove, que se adjudicó por 15,2 millones de euros. Según los plazos previstos, esta obra que generará un edificio de 5.158 metros cuadrados podría estar lista en verano de 2027. Por el momento, el Hospital de Jove ya cuenta con cinco certificaciones de obra y todas "cumplen con lo esperado".

A la espera de que se confirme la vinculación con la Universidad Europea, el Hospital de Jove ya tomó algunas decisiones sobre el aprovechamiento de este edificio ubicado junto al lateral de las consultas externas. Con el objetivo de ganar fluidez en la atención sanitaria, en el complejo sanitario optarán por liberar vestuarios que actualmente se encuentran en zonas de consultas externas y otros servicios. Estos espacios podrían ampliarse al trasladarse esos vestuarios al edificio que está en plena construcción. Asimismo, el proyecto servirá para disminuir la dificultad con la que se encuentran los pacientes, familiares y trabajadores a la hora de aparcar en el Hospital de Jove. La previsión del centro sanitario es sumar unas 80 plazas con esta ampliación.

Al tiempo que el proyecto de ampliación continúa progresando, en el Hospital de Jove también están satisfechos con la actual atención sanitaria, ya que la lista de espera continúa disminuyendo cada mes. Según los últimos datos publicados por el Servicio de Salud del Principado de Asturias, los cuales corresponden al mes de septiembre, el centro médico de la zona oeste redujo en un 7,1% sus listas de espera con respecto a los de septiembre de 2024.

Concretamente, el Hospital de Jove cerró septiembre de 2025 con 1.424 pacientes pendientes de intervención, que son el resultado de la suma de los que están en espera estructural (1.345) y los transitoriamente no programables (79). En cuanto los días de espera para una intervención quirúrgica, la media fue de 116,32 días con respecto a los 148,32 de septiembre de 2024.