La regasificadora de El Musel comienza a abastecer biometano a los barcos en Gijón

El puerto de Gijón da un paso adelante en el abastecimiento de combustible a vehículos marítimos. La planta Musel Energy Hub arranca este miércoles, 5 de noviembre, con el servicio de suministro de BioGNL, o lo que es lo mismo, biometano licuado, lo cual supone que, a partir de ahora, se podrán efectuar recargas del citado combustible descarbonizado en buques y camiones cisterna.

El director general de la regasificadora, Antonio Manzano, ha definido el avance como “un hito” en el desarrollo la instalación gijonesa como “planta multimolécula”; un hecho que, a su juicio, se traduce en “un avance claro” en el compromiso de la compañía para “contribuir a alcanzar los objetivos de descarbonización”. La nueva actividad, “refuerza” la competitividad de esta infraestructura, “clave” para “la seguridad de suministro energético en España y Europa”.

"Oportunidad hacia la neutralidad climática"

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, también se ha pronunciado sobre la funcionalidad, inédita hasta el momento en Gijón, que permite que navieras cuyo desempeño se basa en motores duales o adaptados pueda abastecerse de biometano en la villa marítima. “Disponer de una plataforma multienergética para abastecer puertos y rutas marítimas europeas, teniendo en cuenta que contamos con una excelente ubicación en el centro del norte de España y con acceso directo al Atlántico, es una gran oportunidad para avanzar hacia la neutralidad climática”, se congratuló Roqueñí sobre el servicio, e hizo lo mismo con su contribución al “objetivo estratégico de reducir nuestra huella de carbono”.

Este servicio utiliza la infraestructura interconectada para que el biometano inyectado en la red gasista se reconozca como BioGNL -biocombustible líquido que se obtiene como fruto de procesar residuos orgánicos domésticos e industriales- y se abastezca desde la terminal de Musel Energy Hub, planta gijonesa de GNL (gas natural licuado) cuyo 75 por ciento es propiedad de Enagás y el restante de Reganosa.