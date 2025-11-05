Los vecinos, a la calle por los accesos al Puerto: "Es un problema de ciudad"

A la calle. El movimiento vecinal se congregará esta tarde, a las 18.30 horas, en Cuatro Caminos. Una concentración de protesta por la, a su juicio, ausencia de avances palpables respecto a los accesos al Puerto de El Musel y para reivindicar la retirada del tráfico pesado por la avenida Príncipe de Asturias. "Esto es un problema de ciudad", afirma Carlos Arias, presidente de la asociación "Alfonso Camín" de La Calzada, convocante del encuentro, bajo el lema "1.360 camiones diarios, 1.360 razones para movilizarse". El sentir general entre los líderes vecinales es de parálisis, más de un año después del carpetazo a un vial de Jove soterrado. "Estamos en la casilla de salida", lamentan.

El propósito de la manifestación es claro. "Queremos visibilizar el descontento que hay", sostiene Carlos Arias. Tras la reunión del Consejo Social de la pasada semana, ayer tomaba la palabra Alejandro Calvo, consejero de Movilidad. Lo hacía en el Pleno de la Junta General del Principado. Señaló que el gobierno regional "exige al Ministerio que avance con decisión en la ejecución de dos actuaciones prioritarias". A saber, el desdoblamiento de Lloreda-Veriña y la humanización de Príncipe de Asturias. "Están listos para licitarse", insistió Calvo. Valoraciones de las que los vecinos desconfían. "Tenemos mucho escepticismo porque los antecedentes son tremendos", declara Carlos Arias, que aboga, con la concentración de hoy, por "recuperar el espíritu reivindicativo" de cara a "presionar" a las Administraciones competentes.

La movilización de esta tarde marca el inicio de una campaña "progresiva". El hartazgo es tangible. "Ha habido promesas y licitaciones incumplidas; se nos pide un auto de fe", prosigue Carlos Arias. Miembros de la asociación vecinal repartían octavillas ayer en el barrio para que la cita de hoy tenga la mayor fuerza posible. Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Zona Urbana (FAV), hace un "llamamiento" a los vecinos del oeste para que acudan a Cuatro Caminos para mostrar su repulsa al "paso incesante" de camiones. El plan de la humanización de Príncipe de Asturias, asimismo, no le convence. "Es un juego perverso del lenguaje; se llama ‘humanizar’ a poner arbolinos y bancos pero los camiones seguirán", indica el presidente de la FAV, que reprocha también que las ideas no se trasladan en hechos. "No se presenta nada más allá de infografías y dibujos", comenta Manuel Cañete, que expresa el "total escepticismo" reinante en la esfera vecinal.

El líder de la FAV pone la mirada también en la Autoridad Portuaria de Gijón. "El Puerto se está convirtiendo en un polígono industrial", afea Manuel Cañete, que apuesta por un frente común con los ámbitos social, político y vecinal. "Estaremos en Madrid y donde haga falta", sentencia. Su homólogo en las parroquias, Miguel Llanos, achaca la ausencia de información. "El Ministerio no manda un proyecto concreto", asevera el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinos de la Zona Rural "Les Caseríes". "El tema se va alargando, llegaremos al 2080 y seguiremos así", ironiza.

Los vecinos reparten octavillas sobre la concentración, ayer por la tarde, en la avenida de la Argentina. / Ángel González

"Llevamos un año perdido", subraya Sotero Rey, líder vecinal del Muselín, que se pregunta "dónde están los casi 300 millones que se iban a invertir en Gijón". Al respecto, Alejandro Calvo destacó que "mantenemos que se deben destinar los fondos previstos para el vial de Jove en actuaciones de infraestructuras en la zona oeste y para los accesos al Puerto". "Hay que dar un golpe en la mesa en Madrid", resaltó Sotero Rey. "No avanzamos, esto no se acaba nunca", dice Rita Rendueles, de Pescadores, que insta al presidente del Principado, Adrián Barbón, a ejercer de enlace con el Gobierno central. Sostiene Constantino Alas, de Tremañes, que "si no haces fuerza en la calle, nadie hará absolutamente nada". Recalca que el oeste gijonés "está muy dañado por la polución".

"Es la única vía que nos queda, la calle; y no sé si habrá que llegar a Madrid", argumenta Charo Blanco, de Moreda, sobre una cuestión "enquistada". José Luis Nicieza, líder vecinal de Veriña, sin restar importancia a la concentración de hoy para mostrar "unidad", ya pone el foco en la Administración central. "En el Consejo Social nos dijeron que Gijón y Asturias no tienen potestad", manifiesta Nicieza, que salió de allí "con la convicción de que no hay solución a corto plazo". "Estamos hasta la coronilla", afirma con franqueza José Ramón Fernández, para el que la protesta de hoy supone una manera de "calentar motores". "Hay que movilizar Roma con Santiago para que esto no quede parado, para que usen el dinero comprometido", agrega. "Esto no se debe consentir", proclama Álvaro Tuero, de El Natahoyo, sobre la tesitura actual, antes de pedir a la "escena política "espabilar". "De nada vale que los vecinos salgan a la calle si no hay respuesta de ellos", incide.

Reproches en la Junta General

Sobre las obras que están en el candelero, Alejandro Calvo sostuvo ayer que el desdoblamiento de Lloreda-Veriña es "imprescindible para absorber el tráfico portuario, eliminar cuellos de botella y mejorar la seguridad vial", mientras que la humanización de Príncipe de Asturias servirá para "proteger la salud pública, reducir las emisiones y recuperar un eje urbano vital para la ciudadanía". El diputado autonómico y presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, denunció ayer el "engaño electoral" por la "falsa" licitación del vial de Jove, proyecto que "el Ministerio de Transportes nunca tuvo intención real de ejecutar". "Son unos magos con unos trucos tan baratos que ya nadie se los cree", aseveró Andrés Ruiz sobre el Ejecutivo central.