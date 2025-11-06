"Abuela, esto está de muerte": la icónica fabada litoral celebra su 75 aniversario en Gijón

Con una gran tarta de cumpleaños y con la mítica abuela de los anuncios de la tele, esa a la que se le decía la icónica frase de "abuela, esto está de muerte", se celebró este jueves el 75 aniversario de la fabada Litoral en la fábrica que la compañía Nestlé tiene en Tremañes, en Gijón. Al acto acudieron representantes de la compañía, como Jordi Llach (director general), Alberto Vega (director de comunicación) y estuvo también Isabel Velasco, la directora de la factoría gijonesa.

Además, estuvo el presidente del Principado, Adrián Barbón, así como la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. “Este aniversario sabe a Asturias por todas partes”, afirmó Barbón durante su intervención, en la que además puso en valor el modelo seguido por Litoral como ejemplo para otras empresas del sector agroalimentario regional. “La industria agroalimentaria asturiana tiene ante sí una gran oportunidad para crecer, generar empleo y dinamizar el medio rural”, expresó.

La celebración de esta efeméride tuvo lugar en varios escenarios. Primero, para la ocasión la compañía dispuso una gran carpa donde tuvieron lugar varios de los discursos y se proyectaron varios vídeos que repasaron la impronta y la historia de la fábrica. Ahí fue donde habló Jordi Llach, que elogió las bondades de Asturias en general y de Gijón en particular, de la cual afirmó que es “una ciudad que se nota que vive de cara al mar”. Centrado ya en el tema, el director general de Nestlé expresó que “la fabada Litoral es la fabada de todos los españoles”.

Celebración del 75 aniversario de la fabada Litoral / Ángel González

Tras él tomó la palabra Isabel Velasco, la directora de la fábrica. Ella vino a explicar cómo ha ido evolucionando el proceso de fabricación, recordando que primero todos los ingredientes se cortaban a mano y a mano también se metían en la lata, para pasar después a repasar todo lo que ha evolucionado el sistema de producción. “Hay una cosa que no ha cambiado y es la receta”, valoró. “Somos expertos en legumbres y las cocinamos de manera tradicional, pero a gran escala”, verbalizó.

Velasco destacó que ellos usan su propio compango y que la lata en la que se cocina la fabada viene a funcionar como “una olla exprés”. También concretó que actualmente trabajan 120 personas allí y que producen 25 millones de latas al año. También incidió en que se trata de un lugar abierto a los jóvenes, ya que en los últimos cinco años 36 jóvenes se han formado en la factoría en diferentes puestos. “Fuimos pioneros en FP dual”, aseveró.

Siete millones de euros de inversión en los últimos cinco años

Los responsables de la fábrica pusieron en valor las inversiones realizadas en los últimos años. Concretaron que en los últimos cinco años llevan invertidos siete millones de euros. Este año, en verano, invirtieron 1,2 millones. Los últimos avances han tenido que ver con la instalación de una nueva torre de refrigeración que permite reutilizar de forma continua el agua que se emplea para fabricar las latas. De este modo, una vez esterilizada, la devuelven a la red y logran ahorrar 6.000 metros cúbicos. “Equivale al consumo de agua anual de los 120 hogares de las personas que trabajamos aquí”, puntualizó Isabel Velasco.

La jornada, que luego se completó con una visita a las instalaciones, tuvo momentos emotivos. El más llamativo fue cuando la propia abuela de la fabada Litoral (una actriz que la representaba) se coló en la escena. Con ella, los responsables políticos y de la fábrica soplaron una gran tarta con velas que ejemplificaban el 75 aniversario del producto.