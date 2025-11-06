Cita en El Musel de la presidenta del Puerto con los portavoces municipales de IU y Podemos
La reunión sirvió para hablar sobre alternativas al paso del tráfico pesado por La Calzada y el destino del suelo portuario de Jove
La presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, recibió esta mañana en dependencias del Puerto de El Musel a los portavoces de IU y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, que habían solicitado esta cita con "el afán de de intercambiar ideas y consultar el estado de evolución de distintos asuntos que afectan al frente costero de Xixón", explicaron.
A los debates de la reunión, que tuvo lugar solo unas horas después de la movilización de los vecinos de la zona oeste tras el fallido proyecto del vial de Jove, no fue ajena la situación de los accesos del puerto y el impacto en la salud de los vecinos de los camiones.
"Para nuestras fuerzas políticas una prioridad absoluta es la calidad del aire y las imprescindibles medidas para mejorarla, incluyendo los accesos al puerto para que en La Calzada dejemos de sufrir el paso de unos 1.300 camiones diarios", indicaron tras la reunión los dos portavoces municipales de la izquierda. Suárez Llana y Suárez también hablaron con Roqueñi "sobre las industrias que están en proceso de instalarse en terreno portuario, sobre la posibilidad de que los terrenos deportivos de Xove pasen a manos del Ayuntamiento, tal y como se aprobó en Pleno a propuesta de Podemos e IU, o sobre las posibilidades del plan PROA, con el que se pretende hacer inversiones en todo el litoral desde la punta Liquerique hasta Aboño".
