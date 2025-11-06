Félix Fernández Menéndez, de la Tertulia Miau: "El mus es un juego precioso, con solera y que engancha; casi es deporte nacional"

Félix Fernández Menéndez (Gijón, 1955) lleva décadas jugando a una disciplina que considera "deporte nacional", el mus; y también formando parte de la peña Tertulia Miau, que aglutina a los entusiastas de los naipes en lo más profundo del barrio de La Calzada. Tras la "gran acogida" de la primera edición del Campeonato de Mus Costa Verde Ciudad de Gijón, acaban de arrancar la segunda, una liga que se desarrollará hasta mayo en dieciséis bares y chigres de la ciudad, con una participación que supera los cien jugadores y en un ambiente donde "la camaradería y el compañerismo están por encima de todo".

Segunda edición del torneo. ¿Qué tal la acogida?

Muy buena por parte de los bares, chigres y sidrerías. Hay representación de toda la sociedad gijonesa. El Centro, la Arena, La Calzada, El Natahoyo, Tremañes... Hay una gran tradición de mus en la ciudad. Cuando empecé a jugar había solo en el torneo fabril, en La Calzada, había 48 equipos; había mucha afición. Luego la sociedad evolucionó y entre las maquinitas, la "play" y otros menesteres se perdió algo, pero sigue habiendo.

¿Cómo es el torneo?

Es una liga con su doble vuelta. Se juega martes y jueves en cada establecimiento; una partida en casa y otra fuera. Al acabar, se hacen dos clasificaciones, una para los ocho primeros y otra para los ocho segundos. Se enfrentan de nuevo y sale el campeón de cada grupo. La verdad sea dicha, hay premio para todos.

¿Qué tipo de premio?

Es un premio en metálico que viene principalmente de las inscripciones o de los patrocinadores que aparecen en la revista que publicamos. Además de un diploma y un trofeo, para ciertos resultados. Aunque en el cien por cien de los casos todo acaba en una comida (ríe).

¿Cuánta gente hay inscrita?

Son dieciséis establecimientos y cada jornada se juegan tres mesas de cada uno de esos equipos. Por tanto, juegan seis jugadores, aunque cada equipo puede tener muchos más, porque no siempre todo el mundo tiene disponibilidad de jugar martes y jueves. Empezamos el día 11 y terminaremos en mayo o junio. Ya sabes, la mayoría somos "juveniles" y cuando no tienes visita al médico hay que ir a buscar a los nietos.

¿Cómo está el mus de salud?

Hace años había mucha más tradición, porque es precioso y engancha, tiene mucha solera y es casi deporte nacional. En todas las sidrerías se jugaba y había mesas jugando al mus, al tute, al dominó. Ahora en el centro no lo ves, se ve más en los barrios en chigres de tertulia de siempre. Igual tampoco interesa a los chigreros tener una mesa ocupada tanto tiempo, aunque la gente que juega la partida consume mucho. Además el mus es un juego que si lo estás viendo y no sabes las reglas no te enteras de nada.

¿Qué hay más, rivalidad o compañerismo?

Compañerismo por encima de todo… Hay un refrán que dice "en la mesa y en el juego se conoce al caballero". Somos todos amigos y nos conocemos entre todos. Muchas de las partidas acaban en un pincheo, tanto cuando eres local como visitante. Llegas a casa cenado (ríe). Aunque también hay alguna gente joven que se nos están incorporando. También mujeres, las hay que juegan muy bien. En mayo cuando acaba teóricamente la temporada tienes el síndrome de que te falta la partidina y llamas a cualquiera y siempre hay gente para juntarse. Unos chorizos a la sidra y unas tortillas y ya está liada.

¿Ahora hay más mujeres que antes? ¿Y la chavalería?

Sí, y, como decía, que juegan muy bien. En El Escribano hay una pareja que lleva muchos años. En El Llano otra chica que juega fantástico, otra en Contrueces... La chavalería, poco. Al último torneo que fui, en Los Balagares (Avilés), quedé con envidia sana porque de Galicia y el País Vasco vino un montón de chavalería y nosotros estamos todos jubilados.

¿Qué cualidades tiene que tener un buen jugador?

Es la pregunta del millón. Tiene que tener mucha psicología. Tampoco transmitir emociones, para que no sepan si llevas una buena jugada o vas de farol, es fundamental. Llevar el tanteo en la cabeza. Es muy complicado.

¿Qué esperan de esta segunda edición?

Que se desarrolle como la anterior, con la misma cordialidad. Que nos respete la salud, porque hay gente que ya no está entre nosotros y que echamos de menos.