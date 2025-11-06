El Puerto de Gijón roza ya los 14 millones de toneladas transportadas este año por los tráficos de hierro y carbón de Ebhisa

El tráfico de mercancías en El Musel cerró el mes de octubre con 13,88 millones de toneladas movidas en sus muelles a lo largo de este año, lo que se traduce en un incremento de 7,07 por ciento respecto al año anterior. En lo que respecta a la termina de Ebhisa, el incremento es de 18,45 por ciento en comparación con 2024.

En ese incremento de las cifras destaca el crecimiento de los graneles sólidos, que en octubre fue de 1,17 millones de toneladas manipuladas, y que "registró un incremento acumulado enero-octubre del 12,23% respecto al mismo periodo de 2024 (11,2 frente a 9,98 millones de toneladas)". Este crecimiento viene soportado principalmente por los tráficos de hierro y carbón de Ebhisa, que finaliza el mes de octubre con un tráfico acumulado de 7,09 millones de toneladas, un 18,45% más que el pasado año, y ello a pesar del notable descenso en los tráficos de carbón térmico.

En cuanto a los graneles sólidos movidos a través del resto de terminales y muelles comerciales, señalan desde la Autoridad Portuaria que acumulan 4,1 millones de toneladas, un 2,9% más que el mismo periodo de 2024, destacando el crecimiento de los tráficos de áridos y en menor medida los vinculados a las partidas de cemento y clinker.

Con estos resultados en la cifra de tonelaje manipulado, "el Puerto de Gijón se situó en septiembre en el quinto lugar de los puertos que más crecen en el conjunto de puertos del Estado y en el noveno puesto en tonelaje absoluto de mercancías manipuladas, lo que representa el 3 por ciento del total de mercancías movidas a través del sistema portuario español".