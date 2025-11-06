Se vende piso con "okupa" en Gijón con "tres habitaciones, dos baños" y "ocupada ilegalmente": el tipo de venta de viviendas que se extiende en la ciudad

La okupación ilegal es un problema que afecta a miles de viviendas en toda España. Y Gijón no es una excepción. Las denuncias por okupaciones de vivienda han repuntado un 7,4% en 2024 en el conjunto de España, con 16.426 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación de vivienda como los más graves de allanamiento. Cataluña se mantiene a la cabeza, al anotar 7.009 casos, lo que representa el 42% del total. Según la ciudadanía, las causas de la “okupación” son la lentitud de la justicia (28%), la permisividad social (25%) y la dificultad para acceder a una vivienda debido a los altos precios (23%). Además, casi 3 de cada 4 ciudadanos piensan que las penas para este tipo de prácticas “son muy laxas” y que “no existe seguridad jurídica”.

Ahora, un informa elaborado por el portal especializado Idealista asegura que "la venta de viviendas sin posesión irrumpe en el mercado inmobiliario español, ya han pasado de ser completamente inexistente hace unos años a suponer el 2,6% de todas las viviendas que hay en venta en España en base a los inmuebles anunciados en su base de datos en el cuarto trimestre de 2024". El estudio del citado portal afirma que "en este periodo hubo un total de 20.464 viviendas anunciadas en idealista que reconocían sufrir un proceso de okupación". “Los datos ponen de manifiesto la especial relevancia que tiene este fenómeno, tanto para el mercado en sí mismo como para la percepción que del mismo tienen los propietarios, y supone un lastre más para la recuperación de la oferta en el mercado. Todos los mensajes tendentes a minimizar esta realidad, utilizando a veces comparaciones irreales, no solo no cambian la percepción del mercado, sino que redundan en la sensación de desprotección de los propietarios y fomenta la desaparición de más viviendas del mercado del alquiler”, afirma Francisco Iñareta, portavoz de idealista

De esta forma, a la hora de buscar un hogar dentro de este conocido portal puede sorprender al nuevo comprador encontrar una casa perfecta acompañada de un llamativo mensaje: "ocupada ilegalmente". Si se filtra la búsqueda pro Asturias , aparecen varios ejemplos de pisos o chalet acompañados de esa advertencia. Un ejemplo es un piso en venta que encontramos en la calle Manuel Rodríguez Álvarez, en La Calzada (Gijón). Tal y como explica el anuncio, "es una 1ª Planta en un bloque con ascensor. Muy bien comunicado por carretera (GJ-81) y transporte público. Muy cercano a la estación ¡Calzada de Asturias Estación' y a las líneas de autobús en calle Gran Capitán. Próximo a todo tipo de servicios e infraestructuras como centros educativos (IES Padre Feijoo), comercios, supermercados, farmacias, zonas verdes...". el piso tiene 100 metros cuadrados, dos baños, tres habitaciones, es de segunda mano (construido en 2003) y está en "buen estado". Eso sí, el anuncio del portal inmobiliario también destaca (y en mayúscula) "piso ocupado por persona sin justo título este inmueble debido a su estado ocupacional no admite visitas, ideal para inversores, la localización del inmueble es aproximada".

Según el informe de idealista, de las 20.464 viviendas en venta okupadas en España, en Asturias se registran 190, de las cuales 29 están en Oviedo. En el portal inmobiliario también se pueden encontrar una decena de viviendas en venta Gijón con el cartel de "ocupada ilegalmente".