Barbón promete que "habrá avances pronto" con la alternativa al vial de Jove

"Espero que se den avances en las próximas semanas y que podamos tener noticias del Ministerio (de Transportes) al respecto". Con estas palabras se expresó ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón, al hilo de la protesta vecinal del pasado miércoles por parte de los vecinos de La Calzada para exigir una alternativa al fallido y enterrado vial de Jove y, segundo, para sacar los más de mil camiones que atraviesan día sí y día también la avenida Príncipe de Asturias. En una respuesta muy breve, el líder del Ejecutivo regional volvió a remarcar que la alternativa para el vial de Jove es la ya conocida de reabrir los acceso a El Musel por Aboño y humanizar la avenida Príncipe de Asturias, entre otras.

Así lo explicó Barbón ayer en Gijón, precisamente en la zona Oeste, en el barrio de Tremañes, durante una visita a la fábrica que Nestlé tiene en el camino del Melón. Allí se fabrican, entre otros muchos productos, la icónica fabada Litoral que ayer celebraba su 75 aniversario. El presidente del Principado atendió a los medios de comunicación antes de que comenzara el acto y fue en ese marco en el que se produjo su respuesta a los vecinos de la zona Oeste. "Ya saben cual es la posición del Gobierno de Asturias, que fue plantear una alternativa. La estudiamos, la analizamos y creemos que es la mejor", expresó el líder socialista. "Esa propuesta ya la ha explicado de forma reiterada el consejero Alejandro Calvo. Pasa por la reapertura y la modificación de la entrada por Aboño –al puerto de El Musel–", indicó.

"Creo, sin duda que es una opción que va a beneficiar", prosiguió Barbón , quien recordó también que esa actuación irá acompañada de otra para humanizar la avenida Príncipe de Asturias. El presidente del Principado confía, por otro lado, que haya avances pronto en esta materia y que, por tanto, haya algo más que ofrecer a los vecinos de los barrios de la zona Oeste cuya paciencia está ya algo más que al límite. "Espero que se den avances en las próximas semanas y que podamos tener noticias del Ministerio al respecto", finalizó ayer su intervención respecto a ese tema el presidente del Principado, durante su visita a la fábrica gijonesa.

Esta respuesta del presidente regional llega en el marco de un ambiente ya muy caldeado en el entorno del movimiento vecinal de la zona Oeste. Si ya cuando se tumbó la licitación del vial de Jove los barrios de la zona Oeste se pusieron en pie de guerra, este miércoles ese calendario de movilizaciones se volvió a avivar con una concentración en la glorieta de Cuatro Caminos. La protesta, que reunió a cerca de medio millar de asistentes, implicó un corte de tráfico primero a la altura de la avenida Argentina y luego de la misma avenida Príncipe de Asturias. Los residentes exigen una alternativa real para los camiones que acceden a El Musel toda vez que hayan pasado ya muchos meses desde que se enterró la opción del vial.

Los vecinos se muestran muy enfadados porque, de dicha alternativa, más allá de las declaraciones de Alejandro Calvo, quien aseguró que el desdoblamiento del tramo de Lloreda-Veriña y la humanización de Príncipe de Asturias estaban muy cerca ya de licitarse. Los residentes exigen que dicha alternativa se presente cuanto antes. Y para ello, ya cansados de esperar, han decidido pisar el acelerador y tejer un nuevo calendario de movilizaciones. Así, la protesta de este miércoles tendrá continuidad el miércoles que viene. Ya avisaron que están dispuestos a realizar acciones más contundentes como cortar carreteras.

Humanización de Príncipe de Asturias

Las propuestas para lo que se ha dado en llamar "humanizar" Príncipe de Asturias tienen que ver con pequeñas acciones para volver más amigable con el entorno esta gran avenida. Entre esas medidas se baraja instalar pasos de cebra elevados, colocar chicanes vegetales para romper la disposición en recta de esta arteria y colocar trámites de limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora. La propuesta no convence a los vecinos de por sí que entienden que de nada sirve mientras los camiones sigan pasando.