Los ganadores del certamen "Wild Oceans FilmFest" ya tienen sus premios

El Acuario de Gijón acoge la gala

Los premiados, ayer, en el Acuario.

Los premiados, ayer, en el Acuario. / Juan Plaza

S. G.

El Bioparc Acuario de Gijón acogió ayer la entrega de premios del certamen "Wild Oceans FilmFest", una cita con expertos que se lleva celebrando toda la semana en la ciudad.

El "Mejor documental" fue "Ocean with David Attenborough" y el "Mejor cortometraje documental", "Wild Summon". La "Mejor producción sobre conservación" fue "Turtle Walker" y en la categoría "Mejor comportamiento animal o descripción de ecosistema" ganó "Asia - Beneath the Waves". El "Mejor director joven" fue Daniel Kreizberg. "The Big Sea" venció en la categoría de surf, vela o buceo y conservación.

