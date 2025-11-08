La puerta se abre en la capilla de San Esteban y ya luce el escudo del marquesado del Natahoyo

El escudo del marquesado de San Esteban del Mar del Natahoyo luce sobre la imponente puerta de castaño que el joven carpintero que la ha donado y su equipo se afanaban ayer por la mañana en colocar en la recuperada capilla de la calle Palafox, al lado de la Fundación Revillagigedo y no muy lejos del futuro polo empresarial de Naval Azul. Es el mismo escudo con el lema "Ave María" que se puede ver levantando la vista hacia el centro de la nueva cúpula azul que marca la estética del interior de la edificación. La puerta era la única pieza que le faltaba a la obra de recuperación de la capilla de San Esteban en la que se enfrascaron ya hace años los integrantes del Club Rotario de Gijón. Ahora ya está.

Y con todo listo y la luz entrando por las nuevas vidrieras, el próximo lunes, a las siete de la tarde, tendrá lugar el acto de inauguración oficial de lo que a partir de ahora será el Espacio cultural San Esteban del Mar. Aunque más que una inauguración los rotarios buscan con este acto dar las gracias a todos los participantes en el proyecto –que no han sido pocos– y hacer una simbólica cesión a El Natahoyo, y a todo Gijón, de las llaves del recuperado inmueble datado en 1648.

La nueva cúpula azul que marca la reforma interior de la capilla. / Marcos León

La capilla vuelve a la vida, tras el largo paso de los años que la había llevado a una situación de deterioro máximo, justo cuando El Natahoyo está en pleno proceso de transformación. Casi sin querer se ha convertido en el símbolo de esa transformación: de ese Natahoyo que mira al futuro sin perder su pasado. Por eso, igual que ayer muchos vecinos se paraban a ver la colocación de la puerta, El Natahoyo se ha volcado con esa recuperación de la capilla, que se ha integrado en el entramado del barrio tras salirse de los muros que la encerraban y ocultaban.

Un grupo de jóvenes observan el trabajo de colocación de la puerta que remata la reforma. / Marcos León

El principio de esta nueva capilla de San Esteban se puede fechar en 2008. El arquitecto José María Cabezudo presentaba el estudio previo para su restauración de la capilla. Su fallecimiento frustró una iniciativa que pocos años después hicieron suya los rotarios de Gijón a partir del impulso de Paz Fernández Felgueroso, socia y exalcaldesa. José María Cabezudo hijo, Pelayo Infiesta y María del Cobre Carballo fueron los arquitectos que se pusieron al frente de la operación. En 2018 llegaba el primer proyecto, en 2020 el segundo y en 2021 la licencia para arrancar. Aunque aún faltaba camino por recorrer. El que hicieron los rotarios para financiar la obra y el que formalizó, vía convenio, una operación a tres bandas donde la Compañía de Jesús como propietaria del inmueble lo cedía por 40 años a la ciudad, los rotarios lo rehabilitaban y el Ayuntamiento se encargaba de adecuar el entorno. Los mimbres de eso convenio se empezaron a trenzar en 2022 aunque no se firmó hasta 2024.

Detalle del escudo de los rotarios que se puede ver en la parte interna de la puerta. / Marcos León

El camino ha sido largo, pero se ha conseguido. El Natahoyo ya tiene un nuevo espacio donde tener vida cultural y social. Varias entidades han mostrado ya su interés por realizar en la capilla alguna actividad, pero de organizar el calendario de eventos se encargará, en gran parte, la Compañía de Jesús. La puerta de castaño, que en su parte interior luce discreta el escudo de los rotarios, está abierta para todos.