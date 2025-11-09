Flex se convierte ya en escombros: rematada la demolición de la histórica nave de La Calzada

Flex ya no es más que escombros. La abandonada nave que se había convertido en un quebradero de cabeza para los vecinos de La Calzada desapareció ayer del horizonte del barrio.

Ya entrada la oscuridad en la tarde-noche del domingo los vecinos pudieron ver como el personal de la firma Excade –contratada por la catalana Hercal que fue la adjudicataria del contrato licitado por el Ayuntamiento–remataba el trabajo de demolición de la estructura del inmueble.

Vista del solar de La Calzada. / LNE

Una operación complicada no solo por la envergadura del inmueble. También por las limitaciones de espacio para ejecutar las maniobras y por la proximidad de una vía de tanto tráfico como es la avenida Príncipe de Asturias. De hecho, el derribo se tuvo que hacer en fin de semana para interferir lo menos posible en ese vial. Aun así, se cortó algún tramo.

Limpieza del solar

Entre la maquinaria usada en la operación retroexcavadoras de oruga, una de ellas con un brazo de 26 metros de alcance y una grúa con pantalla de 20 metros de altura y una cuba de 15.000 litros de agua para evitar el polvo.

La demolición ha terminado, pero no el total de los trabajos. Toca retirar todos esos restos y limpiar el solar. La adjudicataria tiene hasta el día cuatro del mes que viene. Aunque la nave es propiedad de una entidad bancaria, la presión vecinal hizo que el Ayuntamiento asumiera ejecutar su demolición. Una operación que ha costado unos 700.000 euros que se le repercutirán a la propiedad.

El objetivo ahora de los vecinos

Con el derribo del edificio y el comienzo de las labores de limpieza en el solar, los vecinos de la zona tienen claro su nueva petición: convertir el terreno donde se ubicaba la antigua nave de la fábrica de Flex en un aparcamiento provisional.

La asociación vecinal "Alfonso Camín", de La Calzada, ha solicitado una reunión con el Ayuntamiento para abordar un asunto "de gran importancia para el barrio", trasladan. "Pedimos que, una vez finalizado el derribo, explore la posibilidad de negociar con los propietarios del solar para habilitarlo como aparcamiento provisional mientras no se le da un uso definitivo", señalaron a este periódico hace unos meses.