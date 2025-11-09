El Lauredal focaliza los problemas de contaminación que sufre la zona oeste

La superación de los niveles de PM10 en la estación de control de calidad del aire ubicada en El Lauredal está en el origen de la mayoría de las seis activaciones que, en lo que va de año, se han hecho del protocolo de actuación en episodios de contaminación en la zona oeste. Seis activaciones con una duración acumulada de 16 días, el último de ellos el pasado día 1 de este mismo mes.

Son, por ahora y a falta de algo menos de dos meses para que acabe el año, más episodios pero menos días totales que en 2024. Entonces, el protocolo antipolución en la zona oeste se activó en cuatro ocasiones diferentes alcanzando un total de 22 jornadas. En 2023 habían sido 37 días de activación, en 2022 fueron 31 y en 2021, cuando se aprobó, sólo llegó a 10 jornadas.

Los datos que se tienen en cuenta a la hora de activar alguno de los niveles de este protocolo especial para la zona oeste –que está bajo la responsabilidad de la concejalía de Medio Ambiente y se vinculan al plan de calidad del aire específico que hay para esa zona– proceden de cuatro estaciones medidoras: las que el Principado tiene en El Lauredal y la avenida de Argentina, la de Arcelor en Santa Cruz y la de EDP en Jove. No cuenta aquí la estación móvil que tiene desde hace tiempo el Ayuntamiento y que se suele ubicar también en la zona oeste.

Argentina y Santa Cruz

Los episodios de polución que activaron el protocolo a lo largo de este 2025 se corresponden, en su mayoría, con problemas en El Lauredal pero también hubo superaciones en los puestos de la avenida de Argentina y Santa Cruz. De hecho, en el primer episodio del año –y el más largo de todos ya que duró seis días, entre el 17 y el 23 de enero– la activación estuvo justificada por la superación de los niveles de PM10 en El Lauredal y de PM2,5 en Argentina y Santa Cruz. En aquella ocasión el nivel 0 o preventivo estuvo activo cuatro días y dos el nivel 1 o de aviso.

La siguiente activación, entre los días 17 y 18 de febrero, fue motivada en exclusiva por la superación de partículas PM10 e n la estación de Santa Cruz. En lo que va de este 2025, los mayores problemas se han dado en las últimas semanas con cuatro episodios: del 27 al 2 de octubre, del 14 al 15 y del 20 al 21 de ese mismo mes y del 30 de octubre al 1 de noviembre.

Sin límites a los camiones

Hay que tener en cuenta que, tal y como está planteado el protocolo, para su activación se tienen que dar dos condiciones. Una, esa superación de los niveles fijados de concentración de contaminantes en alguna de las estaciones de medición durante tres días consecutivos. Otra, la previsión de fenómenos meteorológicos que dificulten la dispersión de esos contaminantes. Así, por ejemplo, el 21 de febrero no llegó a activarse el protocolo pese a los altos niveles de PM10 por la previsión, cumplida, de lluvia. Algo que también ocurrió el pasado 9 de octubre.

En total, de esos 16 días con el protocolo activado 12 fueron en nivel 0 y 4 en nivel 1 . Nunca se ha alcanzado el nivel 2 o de alerta. La activación de cada uno de esos niveles conlleva la toma de determinadas medidas de información, de control de tráfico, de riego y limpieza de calles, de prohibición de quemas o de reducción de emisiones por parte de las industrias de la zona. En los últimos tiempos se ha excluido de ese listado de medidas la prohibición de circulación de vehículos pesados que transporten graneles sólidos pulverulentos por la avenida Príncipe de Asturias.

En materia de calidad del aire, y a nivel de toda la ciudad, la concejalía de Medio Ambiente, que lidera el edil Rodrigo Pintueles, trabaja desde hace meses en un decálogo de mejoras para el que se busca la complicidad de otras administraciones.