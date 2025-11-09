El músico Fidel Maya

El que conocemos como parque de El Cerillero o parque de Fernando VI fue inaugurado el miércoles 29 de junio de 1915. Ese día, festividad de San Pedro, fue una fecha importante en el barrio, aunque hay que puntualizar que la extensión del parque era más pequeña que en la actualidad. Fue la Sociedad Popular de Cultura e Higiene de La Calzada Alta quien corrió con toda la tarea de conformar lo que llamaron "Parque Infantil", fue el primer parque infantil de Asturias con unas flores y arboleda plantada por los mismos niños del barrio obrero.

¿Quiénes acudieron a la inauguración del parque? Todos los niños del vecindario, que no en vano eran los protagonistas, pero también muchas personas de Gijón que se acercaron en masa ya que la Compañía de Tranvías aumentó el servicio de coches en la línea que terminaba en El Musel.

Doscientos niños se unieron al Sexteto Maya para estrenar el "Himno a la Flor", al que siguió un baile amenizado por una banda infantil. El Sexteto Maya estaba dirigido por el navarro Fidel Maya Barandalla que, por cierto, murió tres años después de esa inauguración. Nos detenemos en esa agrupación musical y en su director.

Al Sexteto Maya lo vemos anunciado muchas veces en el Gijón entre 1897 y 1917 en muchos cafés, en el teatro Dindurra, en el teatro Jovellanos... La academia de Fidel Maya se anunciaba en la prensa local a finales del siglo XIX, en la calle Domínguez Gil número 6 bajo, "para alumnas por la mañana, para alumnos por la tarde, bajo la dirección del reputado profesor Fidel Maya, solfeo 5 pesetas al mes, piano o instrumentos de arco 7,50 al mes, lección diaria pago adelantado". Eso leemos en "El Comercio" del 4 de octubre de 1899.

El conocido músico gijonés Amalio López perteneció al Sexteto Maya y el debú del grupo fue en el Café Colón de la calle Corrida en julio de 1897. Hablamos de un repertorio a veces de ópera y zarzuela, en ocasiones con la voz del tenor gijonés Ulpiano Fernández acompañando al sexteto. Pero también actuaron en el Casino de Gijón, en el Café Oriental y en el Salón Doré donde fue la orquesta de la sala durante bastantes meses seguidos.

El Salón Doré abrió en 1914 y era cine, teatro y lugar de varietés, antes había sido el Salón Luminoso. En la inauguración como Salón Doré, el 26 de junio de 1914, ya actuó el Sexteto Maya interpretando fragmentos de óperas por ejemplo de Rosini o zarzuelas de Ruperto Chapí, y eso mezclado con proyecciones cinematográficas y actuaciones de cupletistas. En medio de todo ese maremágnum propio de las varietés actuaba el sexteto dirigido por Fidel Maya.

En el teatro Jovellanos, en la calle de Jovellanos, actuó numerosas veces Fidel Maya, algunas acompañando al piano la proyección de películas mudas. El 2 de julio de 1912 se celebró en ese teatro una velada necrológica en honor de Marcelino Menéndez Pelayo que había muerto mes y medio antes, y el Sexteto Maya puso la parte musical. Fidel Maya tocó al piano la "Marcha fúnebre" de Chopin y el sexteto al completo interpretó "Tannhaüser" de Richard Wagner.

Tocó el Sexteto Maya en el Real Club Astur de Regatas el 22 de agosto de 1915, con motivo de una comida homenaje al pintor Ventura Álvarez Sala. El político gijonés Melquíades Álvarez intervino en los discursos y el banquete fue amenizado por el Sexteto Maya. El diario "El Noroeste" cuenta que interpretaron, entre otras cosas, un "Poutpourri de aires asturianos" del propio Maya. Un local poco usual donde tocó el Sexteto Maya fue en la cárcel de El Coto el 22 de noviembre de 1912, con motivo de Santa Cecilia patrona de la música. Los reclusos ("El Noroeste" dice que solamente catorce y citaba sus nombres y apellidos) escucharon fragmentos de "Fausto de Gounod, "Aida" de Verdi o "En la Alhambra" de Bretón a cargo del sexteto. Fidel Maya inauguró en mayo de 1914 la Academia Maya. Primero en la calle de Domínguez Gil y pasó luego a la calle de San Bernardo números 99 y 101 siendo los profesores el mismo Maya y los otros cinco miembros del sexteto.

Además de muchas actuaciones en Gijón el Sexteto Maya viajó por Asturias y por León. En marzo de 1915 fue su actuación en León, en junio de 1916 actúan en el Salón Alonso en Villaviciosa, y en marzo de 1917 en el Teatro Dorado de Sama y en el Salón Paredes de La Felguera. Componían el Sexteto Maya: Fidel Maya, piano y director; Fernando G, Torre (clarinete); Hermenegildo Calleja, violín primero; José María López, primer flauta; Rafael Mérida, violín segundo y Evaristo Rodríguez, contrabajo. Aunque hubo cambios, por ejemplo, cuando Evaristo Rodríguez murió en 1914.

Compositor e instrumentista Fidel Maya falleció en Gijón, donde vivía desde que tenía 34 años, el 11 de abril de 1918. Contaba con 59 años y con ello terminó la historia del Sexteto Maya. Nos cuenta la prensa su funeral en San Lorenzo y que, por ejemplo, en la ceremonia sonó "Último tributo. Cuatro notas a Gayarre" que Maya había compuesto en honor del tenor Julián Gayarre, navarro como él.

Más completa información sobre el tema en el artículo "El papel del Sexteto Maya en la difusión la música lírica en Asturias (1897-1917)" de José Ángel Prado García, y en su tesis doctoral "El músico asturiano Amalio López Sánchez (1899-1948)". Ambos trabajos accesibles en la red.

Abundan las fotos del exterior del cine Campos Elíseos derribado en el año 1963 y funcionando desde 1876 primero como teatro-circo Obdulia. No abundan las que nos muestran el interior. Enorme local capaz para albergar a 2.800 espectadores para cine, teatro, variedades, mítines, banquetes… La imagen es durante una comida homenaje a Melquíades Álvarez con el pàtio de butacas transformado en comedor. Vemos los palcos con que contaba y arriba el graderío de madera. La imagen de la derecha, de la colección Pérez de Castro, se muestra en la exposición "Melquíades Álvarez. El centro reformista", en el Antiguo Instituto.