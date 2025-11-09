Los vecinos de Jove homenajean a sus mayores

La asociación vecinal Santa Cruz de Jove, con su presidente, José Ramón Fernández, al frente, rindió ayer un emotivo homenaje a sus vecinos Roberto Fernández Acebal y Magdalena Álvarez Latorre. A la celebración acudió una comitiva municipal liderada por la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el concejal popular Abel Junquera.

La celebración, que contó con la presencia de José Ramón Fiaño, de Caja Gijón, se celebró en el restaurante Les Cabañes de Jove.