Los vecinos de Jove homenajean a sus mayores

Roberto Fernández Acebal y Magdalena Álvarez Latorre, los distinguidos

Foto de familia de premiados y autoridades. / Lne

S. G.

La asociación vecinal Santa Cruz de Jove, con su presidente, José Ramón Fernández, al frente, rindió ayer un emotivo homenaje a sus vecinos Roberto Fernández Acebal y Magdalena Álvarez Latorre. A la celebración acudió una comitiva municipal liderada por la alcaldesa, Carmen Moriyón, y el concejal popular Abel Junquera.

La celebración, que contó con la presencia de José Ramón Fiaño, de Caja Gijón, se celebró en el restaurante Les Cabañes de Jove.

