Los compromisos para frenar el malestar, que ya se muestra con telas rojas, por el traslado del albergue al Natahoyo: pocos usuarios, repartidos y por poco tiempo

Una situación temporal y que no incluye a las personas que utilizan el servicio de baja exigencia. Esos son los dos compromisos que la Fundación Municipal de Servicios Sociales reivindica de cara a frenar el rechazo que en una parte del vecindario de El Natahoyo ha generado la decisión, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, de trasladar el servicio de alojamiento temporal del Albergue Covadonga al Hogar de San José mientras dure la reforma de la primera de las edificaciones. "No estamos hablando de trasladar un módulo penitenciario. Hablamos de personas que necesitan una oportunidad para poder salir adelante. No es tan difícil que cualquiera de nosotros podamos acabar en una situación como la suya", explica Covadonga Landín, directora de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

Un máximo de 60 personas, repartidas en dos inmuebles, guiadas por todo un equipo de acompañamiento y en una estancia temporal que, como mucho, se prolongará dos años y que empezará a principios de 2026 organizándose en dos fases. Esas son las condiciones del operativo. La Fundación Municipal de Servicios Sociales es la que lidera este traslado conforme a un acuerdo alcanzado con la Compañía de Jesús y el Hogar de San José para alquilar sus dependencias de la calle Vicente Jove y Mariano Pola.

El bloque de Vicente Jove, donde hasta hace menos de dos años vivían varios jesuitas, lo ocuparán las mujeres. La idea es que las reformas que se van a hacer en esos pisos estén terminadas para que en febrero puedan instalarse allí unas quince mujeres. Son las que ahora mismo hay en el servicio de alojamiento temporal, que tiene hasta 20 plazas para féminas. A Mariano Pola irán los hombres, no más de 40, a partir de abril. Un calendario de traslados que se ha fijado en base al cálculo de que las obras en el Albergue Covadonga empezarán en mayo.

Los hombres se ubicarán en la vieja sede del Hogar de San José, que lleva alrededor de un año sin uso. Desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales también se tienen en mente una serie de obras para adecuar el lugar. Pintar y ejecutar algunos arreglos menores en el interior del edificio y hacer crecer el actual murete que separa esa parte del Hogar de la nueva –donde viven los menores en su fase de acogimiento por la fundación de los jesuitas– para garantizar la total independencia de los dos dispositivos de atención social.

Aunque las obras de reforma del Albergue Covadonga se han calculado en 18 meses, el contrato de alquiler de las dependencias del Hogar se ha hecho por dos años siguiendo un principio de prudencia. Igual que por prudencia, y además del personal que hace labores de acompañamiento y seguimiento de los usuarios del Albergue en su camino hacia la incorporación a una vida normalizada, la intención de la Fundación de Servicios Sociales es que se intensifique el trabajo del personal de la unidad de calle del Albergue de cara a cuidar las relaciones con los vecinos de El Natahoyo.

También se ha hablado con el área municipal de Seguridad Ciudadana por si, en algún momento, hay que reforzar algún operativo. "Entendemos los miedos, pero todo está muy cuidado, muy pensado. Lo que les pedimos a los vecinos es que tengan confianza, en nosotros y en las entidades", reivindica Landín recordando la trayectoria y el compromiso de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, el Albergue Covadonga y el Hogar de San José. Y también la solidaridad demostrada desde siempre por El Natahoyo.

El operativo incluye una comisión de seguimiento del traslado y su desarrollo de las tres organizaciones implicadas. Pero, a mayores, desde la Fundación se les ha ofrecido también vías de participación a las entidades del entorno. "La participación de la comunidad es fundamental, la necesitamos para que esto salga bien", explica la directora de la Fundación, que junto al concejal del área, el popular Guzmán Pendás, ya se reunieron con representantes de las asociaciones vecinales de Moreda, "Atalía" de El Natahoyo y Pando de Poniente. Esta última es la entidad que, junto a una plataforma creada en redes sociales, está aglutinando el rechazo a ese traslado del Albergue a El Natahoyo siguiendo la estela de la movilización que arrancó en 2009 contra un macrocentro en el barrio.

Telas rojas en las ventanas, la muestra del rechazo vecinal. / MARCOS LEÓN

Telas rojas en las ventanas es la fórmula que han elegido los opositores al traslado del Albergue Covadonga al Natahoyo para visibilizar un rechazo que justifican con conductas antisociales vinculadas a los usuarios de estos servicios y la alta presencia de centros escolares en el barrio. Hoy, y aprovechando la inauguración de la capilla de San Esteban del Mar, hay un llamamiento para acudir al acto con esas mismas telas rojas.