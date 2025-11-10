Los rotarios y la capilla de San Esteban

El Club Rotario de Gijón es el responsable principal de que la capilla de San Esteban del Mar se haya recuperado y sirva desde ahora como una nueva sede para actividades culturales en la ciudad, el Espacio Cultural San Esteban del Mar. Hay que darles a los rotarios la enhorabuena por su tenacidad y bien hacer, igual que a la Compañía de Jesús y al Ayuntamiento de Gijón. Muy importantes fueron diversas campañas de micromecenazgo.

Una capilla que ahora luce espléndida por fuera y por dentro. Sin duda es una seña de identidad de El Natahoyo porque cuentan los antiguos cronistas locales que la pequeña ermita, tan cercana al mar y solitaria, servía como referencia para los barcos en el pasado de El Natahoyo.

La capilla fue durante muchos años dispensario de sanidad, almacén, gimnasio, local de ensayo para músicos… El escudo de su fachada pone debajo "1648". Nada menos. Está documentado que se levantó con los restos de una ermita derruida en Tremañes y durante muchos años estuvo cerrada esta capilla en El Natahoyo: muy visible el exterior pero desconocido el interior. Hasta ahora.

Construcción de un buque junto a la capilla de San Esteban del Mar hacia 1902. / BIBLIOTECA ASTURIANA DEL PADRE PATAC / ROTARY

Gaspar Melchor de Jovellanos en su obra "Gijón. Apuntamientos para el Diccionario Geográfico-Histórico de Asturias" (1804) cita: "Hay una ermita con la advocación de San Esteban y al pie de ella desagua en el mar el pequeño río Cuti, llamado por eso de Natahoyo". Curiosamente once años más tarde en esa capilla reposaron sus restos mortales durante unas horas; es por tanto un lugar de memoria jovellanista. Fallecido Jovellanos en Puerto de Vega el 27 de noviembre de 1811 su cuerpo reposó en un nicho en la iglesia de Santa Marina hasta su traslado a Gijón en el año 1815. La caja fúnebre fue conducida al gijonés cementerio de La Visitación que estaba anexo a la iglesia de San Pedro, pero antes pasó la noche―–del 27 al 28 de septiembre de 1815– en la capilla de San Esteban del Mar del Natahoyo.

Los antiguos rotarios

El Club Rotario de Gijón se refundó en el año 1987, pero ya había estado activo en nuestra ciudad desde 1927 hasta el final de la guerra civil. La primera referencia hemerográfica la vemos en el diario "La Prensa" del 17 de agosto de 1927.

Tres altares de la pequeña capilla destruidos durante la Guerra Civil. / Biblioteca Asturiana del padre Patac / Rotary

"Dar de sí antes de pensar en sí" era y es una de las máximas de esta asociación que fundó en el año 1905 el abogado Paul Harris, en Chicago, y que destaca por su labor filantrópica a favor de proyectos sociales varios. Sin connotaciones políticas ni sectarias son "rotarios" porque rotan, porque no tienen sede fija sino que se reúnen semanal o mensualmente en distintos locales. Y con la presidencia cambiando cada año.

Los rotarios gijoneses se involucraron –con artículos en los diarios– en la reforma urbanística que en el año 1928 dio paso a la plaza del Carmen tal como hoy la vemos. Muy diferente era hasta esa fecha, con unos edificios que se derribaron en aquel año. Ellos demandaban sentido común. Opinaban sobre el mantenimiento de la fuente de Los Papos en la zona, "porque no todo el mundo tiene agua en casa", y sobre el cuidado que había que tener con el tendido eléctrico.

En el mes de mayo de 1931 costearon un busto de bronce de Jovellanos que fue colocado en el castillo de Bellvert. El busto llevaba en el pedestal esta inscripción: "Los Rotarys Clubs de Gijón y Mallorca, a Jovellanos", y el autor fue Mariano Marín de la Viña, gijonés, arquitecto y rotario también.

Escudo de la capilla en la década de 1960 con las armas de los Valdés-Miranda, de los Ramírez-Jove y de los Alas-Hevia. / Biblioteca Asturiana del padre Patac / Rotary

Aquellos rotarios gijoneses eran –como son los hoy– jovellanistas convencidos. Secundino Felgueroso que sustituyó a Eduardo de Castro en la presidencia y antes había sido, a comienzos de la década de 1920, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, dejó escrito que Jovellanos sería rotario si en su época hubiese existido la asociación. Recordamos que ambos expresidentes están en el callejero de Gijón: Eduardo de Castro desde 1928 y Secundino desde marzo de 1932 al ser uno de los hermanos Felgueroso.

En diciembre de 1934 realizaron los rotarios una suscripción para los huérfanos de militares y obreros muertos durante los sucesos de octubre de aquel año, y recaudaron más de seis mil pesetas. Y la cabalgata de Reyes de Gijón del año 1935 (el presidente rotario entonces era Arístides G. Santamarina y el secretario Eusebio Álvarez Canedo) la gestionaron los rotarios. Organizaron para ello, para conseguir juguetes, una comida extraordinaria en el Asilo de Ancianos Desamparados y un festival de variedades en el teatro-cine Campos Elíseos.

Tras octubre de 1937 para los rotarios, como para tantos gijoneses y gijonesas, llegaron demasiados años de obligado silencio. Sobre los rotarios gijoneses abunda la documentación en el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca.

Donación de documentos rotarios de Mariano Marín Albi. / Biblioteca Asturiana del padre Patac / Rotary

Los actuales rotarios

El Rotary Club de Gijón estuvo activo entre 1927 y 1937, durante diez años. Lo rotarios y rotarias actuales –desde 1987 llamado Club Rotario de Gijón– desarrollan una labor muy notoria en el campo cultural.

El pleno municipal del 28 de abril de 2016 concedió a los rotarios gijoneses la medalla de Plata de Gijón 2017. En el año 2024 con guión de Luis Buznego y dibujos de Alfonso Zapico se editó el cómic "La capilla de San Esteban del Mar del Natahoyo" que cuenta toda la historia de la ermita. La noticia actual es que gracias a ellos y ellas se reabre ese símbolo de El Natahoyo. Pero la labor viene de lejos y fue y es muy grande con colaboraciones con la Cocina Económica, con Proyecto Hombre, con el Albergue Covadonga… Rehabilitando hace años la capilla de San Lorenzo en el Muro, la fuente de El Mortero cerca de Santa Bárbara, o promocionando becas para de estudiantes en la Fundación Revillagigedo. Sumamos la maqueta en bronce que desde el año 2011 podemos ver en la plaza del Marqués, maqueta de Cimavilla con el relieve del barrio, con inscripciones en braille y con la altura adaptada a las sillas de ruedas.