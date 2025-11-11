El futuro industrial de Asturias mira al Cantábrico, con Gijón como foco de la economía azul: "Es un momento sin precedentes"

El barrio gijonés de El Natahoyo está a punto de romper con una dinámica que arrastraba desde su era industrial: vivir de espaldas al mar. El proyecto de Naval Azul que lidera el Ayuntamiento para impulsar en los antiguos astilleros de Naval Gijón un nuevo parque empresarial vinculado a la economía azul se erige ahora como el principal plan municipal para reimpulsar la zona oeste. Y lo hace, en palabras de la alcaldesa Carmen Moriyón, con "los mejores vecinos": el Acuario y el Oceanográfico, que desde hace años estudian y difunden la importancia del ecosistema marítimo, y las empresas Sea Eight e Indra; la primera ya implantada en El Musel con un macroproyecto de acuicultura, y la segunda ya en obras en El Tallerón y con la previsión de generar 800 empleos directos. LA NUEVA ESPAÑA, en el marco del aniversario del lanzamiento de su edición digital de la zona oeste de Gijón, acogió ayer, en el Acuario y con la colaboración del Ayuntamiento, un encuentro con las cinco instituciones y empresas citadas para abordar el presente y futuro de lo que Naval Azul y su ecosistema supondrá para la ciudad.

Por la izquierda, Rafael González-Quirós, Ángeles Rivero, Carmen Moriyón, José Manuel Fuentes, Alejandro Beneit y Carlos Buján, ayer, en el Acuario de Gijón, minutos antes del debate sobre economía azul organizado por el Ayuntamiento y LA NUEVA ESPAÑA. / Pablo Solares

La cita, moderada por el periodista Ignacio Peláez, delegado de la edición gijonesa de LA NUEVA ESPAÑA, arrancó con una primera intervención de la regidora, que puso el proyecto de Naval en contexto: explicó que el Parque Tecnológico de Gijón, ubicado en la zona este de la ciudad y en plena celebración de su 25.º aniversario, es visto en otras ciudades como una "rareza" por tratarse de un proyecto de gran envergadura impulsado por un ayuntamiento. "Ahora queremos replicar eso en la zona oeste, pero adaptado al siglo XXI para que forme parte de la ciudad: no abrirá solo de ocho a ocho, porque un 20 por ciento (del espacio) será de uso complementario. Cinco grupos políticos decidimos en 2019, con el Plan General de Ordenación, que el futuro de Naval se destinase a empresas con base tecnológica. Ahí Gijón decidió lo que quería ser", dijo. Defendió también el "apoyo mayoritario" de la Corporación para comprar los terrenos del Puerto de este espacio, un trámite "que costó", pero que deja hoy al Consistorio como propietario mayoritario del ámbito y, por lo tanto, con la capacidad de echar a andar el plan especial que regulará el futuro parque empresarial. "Ahora toca atender a las empresas y dar todas las facilidades", añadió la forista.

El impacto en el barrio

A preguntas del moderador sobre el impacto que tendrá el proyecto en el barrio, Alejandro Beneit, director del Bioparc Acuario de Gijón, señaló que la palabra justa es "ilusión". "Hemos visto cómo ahora, y después de muchos años, esta zona que vivía de espaldas al mar empieza a moverse. La llegada de Indra, además, lo está cambiando absolutamente todo", aseguró el responsable, que miró a José Manuel Fuentes González, director de fabricación y cadena de suministros de Indra Group, y le dijo en broma: "Os seguimos la obra día a día. Si tenéis alguna duda, nos llamáis".

VÍDEO: R. Valle / FOTO: Ángel González

Beneit hizo ayer mucho hincapié en la importancia de la colaboración entre entidades y administraciones y, también, en que éstas "se metan en la ciudad y participen en ella". Fuentes, de hecho, adelantó que entre los planes de Indra en la ciudad está organizar eventos abiertos a la ciudadanía para que su espacio se conozca. "El hecho de tener que certificarnos como fábrica de armas implica aplicar medidas, pero no habrá un gran muro que nos separe de la ciudad ni mucho menos. Sí habrá seguridad las 24 horas para garantizar la entrada de personal autorizado, pero veréis que la ciudad estará involucrada", dijo. "A mí este proyecto me toca en dos sentidos: por un lado me siento muy contento como gijonés y, por otro, creo que Indra aterriza aquí en un momento de oportunidades sin precedentes", añadió. A su juicio, "Naval Azul congenia perfectamente con lo que Indra va a aportar a la ciudad".

Un sector en auge

Que Gijón apuesta ahora por un sector con potencial lo defendió también Rafael González-Quirós, director del Centro Oceanográfico de Gijón, quien aseguró: "Estamos en un momento muy importante. La economía azul viene creciendo a un ritmo muy alto desde hace años y la nueva investigación del futuro debe ir ligada al desarrollo tecnológico y las empresas. Al formar parte del Instituto Español y de CSIC, podremos jugar un papel muy potente en todo esto".

El comentario de González-Quirós lo completó después Carlos Buján, director financiero de Sea Eight: "Esos valores son también fundamentales para nosotros. Nuestro crecimiento va ligado a la alta tecnología. Como gijonés, estoy muy orgulloso de que apostemos por Gijón, donde hemos recibido facilidades por parte de todas las administraciones". La piscifactoría de lenguados, que ya es referente europeo, aspira a alcanzar, según Buján, las dos mil toneladas de producción al año cuando el proyecto se consolide. Gran parte de su plantilla, añadió, son trabajadores jóvenes. "Varios vienen a la fábrica caminando desde su casa", celebró.

Durante el encuentro, que contó también con la presencia de Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA, los cinco invitados defendieron el potencial de Naval Azul para crear sinergias, pero aclararon que, en parte, ya existen. González-Quirós dijo que el Oceanográfico cuenta con la ayuda del Acuario en algunas de sus investigaciones, Moriyón ensalzó la colaboración "constante" del Acuario con la ciudad y los responsables de las dos empresas aspiran a colaborar con el Consistorio y las dos instituciones para garantizar que este nuevo auge local de la economía azul sea, también, verde. "Si a la gente no le importa el mar, tenemos la batalla perdida", recalcó el responsable del Oceanográfico.

Carmen Moriyón. / Pablo Solares

Carmen Moriyón: "La economía azul siempre funcionó aquí, ahora hay que potenciarla"

"La economía azul siempre funcionó en Gijón; de lo que se trata ahora es de darle un espacio y potenciarla". Son palabras de Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, que señala que el plan de Naval Azul, estimulado ahora por proyectos como el de la piscifactoría de Sea Eight en El Musel e Indra en El Tallerón, es "una realidad". "Los lenguados están a todo lo que dan y las máquinas de Indra ya se pueden ver. Esto no son dibujinos; es lo que hay", defiende la Regidora.

"Dicen que las campañas electorales son poesía, pero ya entonces dijimos que no queríamos competir con Oviedo ni Avilés, sino con grandes ciudades del Norte y el Levante para que la gente quiera venir a trabajar y quedarse a vivir", asegura. "La otra pelea será velar por un turismo sostenible y mantener la ciudad habitable", añade. Recuerda que la redacción del plan especial de Naval Azul está en marcha y que antes de fin de año se inaugurará el espacio con un paseo provisional.

José Manuel Fuentes. / Pablo Solares

José Manuel Fuentes (Indra): "Gijón tiene ingenierías y FP, no nos hará falta salir fuera para contratar"

El proyecto de Indra en El Tallerón será también un proyecto de ciudad. Así lo sostiene José Manuel Fuentes González, director de fabricación y cadena de suministros de Indra Group, que adelanta que los 400 empleos actuales de la entidad en Gijón podrán doblarse en los próximos dos años y que serán trabajos locales. "En Gijón tenemos ingenierías, y ciclos de Formación Profesional de electrónica y mecatrónica, entre otros. No nos hará falta salir fuera para contratar. Serán empleos directos", afirma.

Como ya es sabido, el plan cuenta con 43 millones de euros de inversión, con las obras ya iniciadas. Defiende Fuentes que Indra, a las puertas de ser una nueva "vecina" en Gijón, aspira a crear un proyecto también comunitario. "Queremos integrarnos en el ecosistema y conocer a nuestros vecinos", dice. Indra organizará actos abiertos al público próximamente para darse a conocer al barrio y la ciudad.

Carlos Buján. / Pablo Solares

Carlos Buján (Sea Eight): "Reutilizamos el 97% del agua; el cuidado de los océanos es primordial"

A juicio de Carlos Buján, director financiero de Sea Eight –con su piscifactoría de lenguados ya en marcha en El Musel–, el foco que pondrá Naval Azul en la innovación y la tecnología vinculadas al mar afecta y beneficia a su empresa de manera directa. "Nuestro crecimiento está muy vinculado a la alta tecnología y apostamos por Gijón. Hoy ya tenemos un millón de unidades de peces y la idea es empezar el año que viene con las ventas y estabilizar la producción", anuncia.

La entidad ya tiene "en mente" una segunda fase de ampliación y lo hará, además, con el foco puesto en la sostenibilidad: "Reutilizamos el 97 por ciento del agua de mar que nos entra. El cuidado de los océanos es primordial para nosotros; sin ellos no funcionamos". Sea Eight, además, colabora con el Centro Integrado de Formación Profesional del Mar de Gijón, que imparte un curso de acuicultura con formación en la propia empresa, que ya ha contratado a alumnos titulados.

Alejandro Beneit. / Pablo Solares

Alejandro Beneit (Acuario): "Gijón ya suena como lugar para desarrollar proyectos de economía azul"

Alejandro Beneit, responsable del Bioparc Acuario de Gijón, cree que "Gijón empieza a sonar como sitio para desarrollar" proyectos vinculados a la economía azul. "No hay muchas ciudades que acumulen tantas instituciones y que tengan la situación que tenemos", asegura. Vaticina que Naval Azul "va a ser un éxito total" y que es un "acierto" apostar por este sector en auge. Por su parte, defiende el papel que puede jugar el Acuario en la concienciación sobre la importancia de conservar el medio marino.

En sus instalaciones, por ejemplo, se están recuperando más de una veintena de tortugas, y la primera que se logró sacar adelante, que ya ha sido liberada, recibió la visita de más de 15.000 niños. Asegura también que el Acuario de Gijón "se puso como ejemplo de colaboración público-privada" en un reciente congreso europeo y que ese sector, el de la captación de congresos vinculados a la economía azul, es otro potencial de la ciudad.

Rafael González-Quirós. / Pablo Solares

Rafael González-Quirós: "Naval Azul también es una oportunidad para que crezca el Oceanográfico"

El director del Centro Oceanográfico de Gijón, Rafael González-Quirós, señala que el proyecto de Naval y la apuesta local por la economía azul llega "en un momento clave". Explica que la investigación vinculada a los océanos apostará "cada vez más en las empresas y el desarrollo tecnológico", porque se acentuará le caída de los sectores tradicionales, y que las sinergias entre investigadores, administraciones y empresas será clave para afrontar decisiones sobre gestión medioambiental y pesquera.

Considera que el proyecto de Naval Azul y la llegada de empresas vinculadas al sector en la zona oeste surge como "una oportunidad" para el propio Oceanográfico, que aspira a "crecer" con su entrada en nuevos ámbitos de estudio. Adelanta también la importancia que tendrá el sector para investigar cuestiones medioambientales como el auge de carabelas portuguesas, que podría lastrar el turismo en el norte.