Gijón estrenará la ampliación del complejo deportivo de La Calzada a inicios de 2027

La ansiada ampliación del pabellón de deportes de La Calzada podrá estrenarse a inicios de 2027. El gobierno local acaba de aprobar la licitación de la obra, que cuenta con un presupuesto de 2.282.911 euros y un plazo de ejecución de 10 meses, y que permitirá añadir un nuevo edificio adosado a la instalación existente con una planta sobre rasante distribuida en dos pistas multideportivas, a las que se sumarán vestuarios femeninos, masculinos y para árbitros, almacenes y la anunciada grada con un aforo para 168 personas. "Han pasado 14 años para que Gijón vuelva a estar en disposición de licitar una infraestructura de este tipo. Esto no son dibujos, son obras", defendió el forista Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras.

El concejal, acompañado esta mañana por el también forista Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno, y por María López Castro, directora general de Infraestructuras, señaló que "hoy es un día importante" porque la obra surge "en respuesta a una reivindicación histórica de los clubes de la zona oeste". "En línea con la transformación que este Gobierno está haciendo de Gijón, la mayor de los últimos 50 años, lanzamos la licitación de las obras para la construcción de un espacio deportivo moderno y que mejorará el entorno en el que se ubica", aseguró.

El nuevo pabellón deportivo tendrá por norma general el mismo acceso que el actual espacio, pero la obra generará un acceso propio por la calle José Manuel Palacio que permitirá un uso independiente de la superficie ganada si así se desea. La fachada, añadió Villoria, está resuelta "con una placa mini onda opaca que resuelve la incidencia solar que tiene el pabellón existente".

El proyecto ha sido elaborado por Jesús Otelo y Mónica Costales, arquitectos municipales. "Me gustaría destacar el compromiso de este equipo de gobierno con la zona oeste", dijo Villoria. "Mientras en el anterior mandato se dieron palos de ciego con distintos proyectos inasumibles para un nuevo pabellón, esto es una realidad que ya se pone en marcha y que podremos poner en servicio en 2027", añadió.