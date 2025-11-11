La propuesta del PSOE para quitar los camiones de Príncipe de Asturias... y que puede ejecutar el Ayuntamiento

El PSOE quiere que se rehaga el proyecto técnico de la zona de bajas emisiones de La Calzada para, entre otras cosas , que se incluya la avenida Príncipe de Asturias, y con ello tener una herramienta que permita restringir el paso de camiones por ese vial. Justo el motivo de la reactivación de las movilizaciones en La Calzada al cumplirse un año de que se pusiera freno al vial de Jove sin presentar ninguna otra alternativa que elimine el tráfico pesado del barrio. Ampliar el perímetro de la zona e impulsar la redacción de la ordenanza que regule las zonas de bajas emisiones conformarán una de las iniciativas que el PSOE lleva al Pleno ordinario de este mes. Junto a la ampliación del perímetro el PSOE pide en el acuerdo plenario que se establezcan " las restricciones de circulación a los vehículos pesados en función de su etiqueta ambiental o potencial contaminante, a su paso por esta nueva delimitación de la Zona de Bajas Emisiones"

“El Ayuntamiento tiene que dejar de ponerse de perfil y asumir, en el marco de sus competencias, su compromiso con los vecinos y las vecinas de la zona oeste”, explicó el edil socialista Tino Vaquero al presentar su iniciativa. “Los socialistas consideramos necesario ampliar el perímetro de esa zona de bajas emisiones para incluir en ella Príncipe de Asturias, así como todas aquellas calles colindantes que sean necesarias para evitar el tránsito de vehículos pesados por el interior del barrio, estableciéndose las restricciones de circulación necesarias a su paso por dicha ZBE”, explicó el concejal del primer grupo de la oposición.

También un problema de ruido

Además, el edil ha querido recordar que este no es sólo un problema de contaminación ambiental, sino también de ruido. “Según la actualización del Mapa Estratégico del Ruido, existe un foco principal en la citada avenida Príncipe de Asturias y en la avenida de la Argentina, y este es un ámbito en el que el Ayuntamiento de Gijón tiene competencias y puede actuar adoptando restricciones al tráfico de vehículos contaminantes”, relató el concejal poniendo en valor también la importancia de la creación de estas zonas de bajas emisiones que, precisamente, limitan el acceso de vehículos que no cumplan determinadas exigencias con el objetivo de mejorar la calidad del aire en las ciudades.

El edil socialista Tino Vaquero durante la presentación de la iniciativa de Pleno. / Lne

“Seguramente, estas medidas de restricción del tráfico a los vehículos más contaminantes no van a servir por sí solas para eliminar el problema, que tiene otras fuentes de producción y que precisan la ejecución de nuevas infraestructuras que dependen de otras Administraciones como es el vial de Jove o el desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña, pero servirá, sin duda, para contribuir a mitigarlo”, explica el edil que considera que, la situación crítica de los habitantes de la zona oeste legitima al Ayuntamiento a actuar en el marco de sus competencias. “El gobierno local tiene a su disposición la posibilidad real y efectiva de reducir el tráfico y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Que dejen de ponerse de perfil y reclamar a los demás que cumplan cuando ellos no ejercen su responsabilidad que es precisamente lo que les exigimos con esta proposición”, argumentó.