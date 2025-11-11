Los trapos rojos bajan a la calle: protesta contra el traslado del Albergue Covadonga al Hogar de San José

Los trapos rojos que desde hace unos días muestran en las ventanas de El Natahoyo el rechazo de una parte del vecindario al traslado del Albergue Covadonga al Hogar de San José acompañaron ayer la entrada de las autoridades al acto de inauguración de la rehabilitada capilla de San Esteban del Mar. Las telas rojas, ondeadas por algo más de dos centenares de personas y a los gritos, entre otras consignas, de "Pa Somió", "Moriyón, dimisión" o "Mentirosos" no solo se dejaron sentir a la entrada.

También fueron la banda sonora del acto durante la hora que duró. Y acabado éste, los manifestantes siguieron a los miembros del equipo de gobierno, que, escoltados por agentes de la policía, volvieron andando desde El Natahoyo a la plaza Mayor por el paseo de Fomento.

Los abucheos alcanzaron a la alcaldesa, Carmen Moriyón, pero también al edil de Servicios Sociales y presidente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás. Unas horas antes el concejal había hecho pública una carga abierta a los vecinos de El Natahoyo para dejar claro que el traslado es temporal –mientras duren las obras en el albergue, que se han estimado en alrededor de año y medio– y que incluye solo a los residentes –unas 55 en este momento sobre un máximo de 60 plazas– que tienen una plaza estable y están en un proceso de recuperación de su proyecto de vida. El traslado no incluye el denominado centro de baja exigencia, al que acuden de manera puntual las personas que pueden verse ahora en el aparcamiento que rodea el equipamiento social. Y cuya presencia e imagen es la que más rechazo provoca entre los vecinos de El Natahoyo.

Unas condiciones de traslado que ya se explicaron en reuniones con las asociaciones vecinales del entorno, pero en las que no todos confían. Es la asociación "Pando" de Poniente quien está al frente de la movilización, junto a un grupo de vecinos organizados a través de las redes sociales.

Se denuncia el impacto que el traslado del albergue pueda tener entre los menores que viven en el Hogar de San José, se considera inadecuada su presencia en un barrio con muchos centros educativos y se entiende que los actuales mandatarios municipales faltan con esta operación al compromiso adquirido en 2011 cuando se desarrolló otra movilización vecinal contra la ubicación del Albergue y Proyecto Hombre en un complejo de nueva construcción en el barrio. El albergue no llegó a trasladarse y en su lugar esa parte del inmueble en la avenida de Moreda acoge un centro social con actividad municipal y de varias entidades.