Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El comisario de la Policía Nacional en Gijón visita el Santa Olaya

El presidente del club, Gonzalo Méndez, anfitrión durante el recorrido por las instalaciones

Gonzalo Méndez, a la izquierda, y Fermín Treceño.

Gonzalo Méndez, a la izquierda, y Fermín Treceño. / CNSO

C. T.

El nuevo jefe de la comisaría de la Policía Nacional en Gijón, Fermín Treceño, realizó este miércoles una vista al Club Natación Santa Olaya, donde fue recibido por el presidente del club sociodeportivo, Gonzalo Méndez.

Treceño tomó posesión del cargo el pasado agosto. En la pasada Gala de la Natación, celebrada a finales de octubre en el teatro de la Laboral, el Comisario se comprometió a realizar una visita que se celebró hoy. Treceño "expresó su agradecimiento por el recibimiento y ofreció su total disposición a fortalecer la colaboración entre las dos entidades, destacando los valores compartidos servicio a la comunidad y compromiso con la ciudad".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
  2. Revuelo en Gijón por una pelea multitudinaria en Poniente
  3. Los nervios se llevan por dentro': así ha sido la primera jornada de la gran oposición sanitaria de Asturias
  4. Unos fueron a 'probar suerte' y otros a luchar por 'una jubilación digna': así fue en Gijón el examen más multitudinario de la gran oposición sanitaria de Asturias
  5. Investigan una agresión sexual a una mujer en un piso de la calle Adaro de Gijón (ya hay un detenido)
  6. Hablan los vecinos de los narcos detenidos en Gijón en la gran operación que dejó un muerto en Toledo: 'Los cochazos que aparecían de vez en cuando llamaban la atención
  7. Cuatro días tirada en el suelo de casa: el calvario de una vecina de Gijón rescatada por los bomberos y la policía
  8. Una operación antidroga en Toledo acaba con un fallecido y tres heridos de bala

El comisario de la Policía Nacional en Gijón visita el Santa Olaya

El comisario de la Policía Nacional en Gijón visita el Santa Olaya

Nuevos "huéspedes" en el Acuario de Gijón: llegan 20 crías de tortugas bobas para un programa de conservación marina

Nuevos "huéspedes" en el Acuario de Gijón: llegan 20 crías de tortugas bobas para un programa de conservación marina

Gijón estrenará la ampliación del complejo deportivo de La Calzada a inicios de 2027

Gijón estrenará la ampliación del complejo deportivo de La Calzada a inicios de 2027

San Esteban del Mar invita a ver su nueva casa: la puerta de castaño que da acceso al templo estará abierta para que cualquier persona pueda entrar y ver

San Esteban del Mar invita a ver su nueva casa: la puerta de castaño que da acceso al templo estará abierta para que cualquier persona pueda entrar y ver

La FAV convoca una reunión para abordar los accesos al Puerto

La FAV convoca una reunión para abordar los accesos al Puerto

El PP pide "tranquilidad" por el traslado temporal del Albergue Covadonga

El PP pide "tranquilidad" por el traslado temporal del Albergue Covadonga

"NIMBY": lloñe de la mio casa

La propuesta del PSOE para quitar los camiones de Príncipe de Asturias... y que puede ejecutar el Ayuntamiento

La propuesta del PSOE para quitar los camiones de Príncipe de Asturias... y que puede ejecutar el Ayuntamiento
Tracking Pixel Contents