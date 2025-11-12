El comisario de la Policía Nacional en Gijón visita el Santa Olaya

El nuevo jefe de la comisaría de la Policía Nacional en Gijón, Fermín Treceño, realizó este miércoles una vista al Club Natación Santa Olaya, donde fue recibido por el presidente del club sociodeportivo, Gonzalo Méndez.

Treceño tomó posesión del cargo el pasado agosto. En la pasada Gala de la Natación, celebrada a finales de octubre en el teatro de la Laboral, el Comisario se comprometió a realizar una visita que se celebró hoy. Treceño "expresó su agradecimiento por el recibimiento y ofreció su total disposición a fortalecer la colaboración entre las dos entidades, destacando los valores compartidos servicio a la comunidad y compromiso con la ciudad".