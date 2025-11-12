El PP pide "tranquilidad" por el traslado temporal del Albergue Covadonga

Aunque cree haberlo explicado "por tierra, mar y aire", admitía ayer el popular Guzmán Pendás, edil de Servicios Sociales, que quizás falte "pedagogía" en el plan de trasladar temporalmente a usuarios residentes del Albergue Covadonga hasta dependencias del Hogar de San José mientras el actual recurso se reforma durante dos años. Señaló el concejal que "la decisión se basó en estudios muy trabajados" que garantizan "que no habrá ningún problema". Pidió "tranquilidad" y aseguró su "respeto" a la protesta vecinal de este lunes, aunque lamentó haber escuchado "insultos".

Repitió ayer Pendás, en declaraciones a la "Cadena Ser", lo que ya ha trascendido: que se recurrirán a los espacios de los jesuitas en Vicente Jove y Mariano Pola para reubicar, separando grupos de hombres y mujeres, a los usuarios que están "en régimen de residencia", los que viven en el Albergue. Cree que se está confundiendo este recurso con el centro de baja exigencia, que es el que aloja a usuarios de corta estancia. "Yo tendría tranquilidad. Explicaremos lo que haya que explicar para que en 2028, en su misma ubicación de hoy, podamos lucir un nuevo edificio", destacó el concejal. El forista Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno, manifestó también ayer su "absoluto respeto a los vecinos" y eludió emitir "una opinión en caliente": "Es una decisión de nuestros socios de gobierno".