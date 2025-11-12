San Esteban invita a ver su nueva casa: la puerta de castaño que da acceso al templo estará abierta para que cualquier persona pueda entrar y ver

Solo hubo que esperar el tiempo necesario para retirar las sillas utilizadas durante el acto de inauguración para que la capilla de San Esteban del Mar, reconvertida en espacio cultural tras la rehabilitación impulsada por el Club Rotario de Gijón, estrenara su vocación de apertura al barrio de El Natahoyo. Desde ayer, y a lo largo de los próximos días, la puerta de castaño que da acceso al templo estará abierta para que cualquier persona pueda entrar y ver. Ver la cubierta azulada, las vidrieras, el nuevo suelo... y el resto de las piezas rehabilitadas de la edificación.

Pero también ver una selección de fotografías que, por un lado, recuperan parte de la historia de la capilla y, por otro, dan cuenta de las obras que en ella se acometieron en los últimos meses. Junto a ellas una versión de la historia de la capilla de San Esteban contada a parir de los dibujos del historietista e ilustrador asturiano Alfonso Zapico.

El exterior de la rehabilitada capilla. / Juan Plaza

"Todo el mundo que pasaba se asomaba y preguntaba si se podía entrar. No pudimos abrir a primera hora de la mañana porque había que devolver las sillas a la Cocina Económica pero ya quien quiera entrar, puede hacerlo", explicaba a media mañana Javier Pérez de la Canal, director de la Escuela Revillagigedo. En principio, y por operatividad, la capilla solo estará abierta por la mañana coincidiendo, más o menos, con el horario escolar. Como propietarios del edificio serán ellos quienes se encarguen de atender el espacio y programar las actividades culturales en base las peticiones que les vayan llegando.

Ya hay una primera petición atendida. Entre el 10 de diciembre y el 7 de enero la Asociación Belenista de Gijón instalará allí "El pesebre de los mares". La instalación se podrá ver de cinco a siete y media de la tarde con la excepción de los días 24,25 y 31 de diciembre y el 6 de enero, que estará cerrado. El Ayuntamiento ya hace tiempo que anunció que la capilla puede ser el lugar perfecto para ubicar la maqueta que muestre a los vecinos la propuesta de desarrollo del complejo empresarial de Naval Azul. Y, a través de los rotarios, ya hay artistas que han hecho llegar su interés por mostrar allí su obra.

"Iremos viendo y respondiendo a las demandas que nos vayan llegando", concreta Pérez de la Canal. No solo se trata de organizar la programación de eventos. También la logística de atender el espacio y encontrar a quien se encargue de limpiarlo, mantenerlo y controlar su apertura y cierre. Desde la comunidad jesuita están abiertos a todo y a todos "porque es un buen espacio para una exposición, para un concierto, para una charla o para, como ahora poner un belén". También un buen espacio para celebrar con el barrio sus cien años en El Natahoyo. Un cumpleaños que llegará en 2029 pero en él ya se está pensando.