La zona oeste vuelve a la carga con una nueva concentración en busca de alternativas para los accesos al Puerto de Gijón: "¡Basta de engaños!"

Como avisaron la semana pasada, los vecinos de la zona oeste de Gijón volvieron a presentarse otro miércoles en la rotonda de Cuatro Caminos para cortar el tráfico sobre las 18:30 horas en una segunda jornada de movilizaciones pidiendo retirar el paso de camiones y transportes peligrosos de la avenida Príncipe de Asturias. La concentración volvió a tener gran acogida con cientos de manifestantes que voz en grito reclamaban atención desde las administraciones para acabar con un problema que llevan sufriendo décadas.

"Ha sido otro éxito, es una demostración de que la gente está cansada. Es una injusticia y una protesta transversal de barrio. Son 30 años pasando los camiones a miles y ya está bien, necesitamos un proyecto que en el medio plazo quite el transporte pesado de La Calzada", mencionaba Carlos Arias, presidente de la asociación vecinal de La Calzada "Alfonso Camín", que fue la que convocó de nuevo esta manifestación.

"Por Cuatro Caminos, no más camiones" rezaba una de las banderas que lideraron el corte de tráfico que se extendió durante media hora en la que los vecinos mostraban su hartazgo con silbatos y proclamas al unísono. "¡Fuera camiones de nuestro barrio!" o "¡Basta de engaños, tras más de 30 años!", fueron algunos de los gritos que se pudieron escuchar durante la protesta vecinal que también contó con apoyos de varios partidos políticos.

La movilización de los vecinos por los accesos al Puerto de Gijón, en imágenes / Ángel González

Por parte de Foro Asturias, acudieron los concejales Pelayo Barcia y Jesús Martínez Salvador, que aseguró que no cejarán en las protestas hasta lograr un plan satisfactorio para la humanización de los accesos a El Musel. "Si hay que ir a Madrid lo haremos y defenderemos con uñas y dientes los intereses de Gijón que no puede seguir condenada después de décadas de abandono y ostracismo", expresó el edil de Urbanismo que aseguró no haber tenido noticias del tema durante la última semana. "En el Ayuntamiento no hemos recibido ninguna respuesta. El consejero Alejandro Calvo se comprometió a plantear una alternativa y a día de hoy seguimos esperando. En el Consejo Social dio unas explicaciones, pero estamos hablando de un horizonte temporal que no es cercano, ni certero", desveló Martínez Salvador que también señaló que el plan fallido del vial de Jove "es sangrante que nunca porque nos engañaron a todos los gijoneses con esa licitación en vísperas de las elecciones para luego no querer adjudicarla".

También estuvieron presentes los concejales socialistas Tino Vaquero, Ramón Tuero, Jacobo López y Ana Belén Murias. Por parte del Partido Popular acudieron a la concentración el concejal Abel Junquera y los diputados regionales Pedro de Rueda y Manuel Cifuentes.

"Dejen la improvisación y abran signos de esperanza"

Juan Manuel Moreno Cubino tomó el relevo de la joven Daniela Lacueva para leer un nuevo manifiesto exigiendo la retirada de los camiones de La Calzada y la búsqueda de una alternativa cuanto antes. "La verdadera humanización pasa por humanizar la vida de las personas del barrio de La Calzada evitándoles el estado de crispación acumulada durante décadas soportando grandes índices de contaminación", enunció el activista que apeló directamente a algunos de los actores políticos de la región. "Señora Moriyón, señor Calvo, dejen la improvisación y abran signos de esperanza a la ciudadanía. Pasen de las palabras a los hechos para no agravar más a los vecinos que exigimos certidumbres y acercamientos a la realidad", añadió Moreno Cubino.

También reivindicó la concentración Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, exclamando que "es la justa demanda de los vecinos y no dejaremos de apoyarles miércoles sí y otro también".

Desde la asociación "Alfonso Camín" afirman que mientras no tengan respuestas o se establezca el comienzo de un proyecto para desviar el tráfico de camiones seguirán manifestándose en Cuatro Caminos. Para la próxima concentración tienen previsto colgar pañuelos naranjas en las ventanas de Príncipe de Asturias con el objetivo "de visibilizar a las personas que sufren de primera mano los camiones", confirmó Carlos Arias.