La Alcaldesa de Gijón asume las gestiones para dar con una “vía de consenso” para el traslado del Albergue Covadonga: “Esta ciudad no deja a nadie atrás”

"En las últimas semanas, todo lo que rodea al traslado temporal de personas usuarias del Albergue Covadonga se ha contaminado de mentiras, de odio y de silencios. Puedo entender las dudas de los vecinos y vecinas, la necesidad de una información más precisa sobre lo que se pretende y la importancia de sentarnos y explicar al detalle el planteamiento. Lo que no puedo entender es el odio de fondo. Porque ese odio no es Gijón". Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, anunció así ayer que asume las gestiones relacionadas con el traslado provisional de usuarios del Albergue, un realojo que tendrá que llevarse a cabo mientras dure la obra de reforma del actual complejo, que durará dos años, y que ha generado quejas en el barrio de El Natahoyo tras conocerse la propuesta del gobierno de trasladar a dependencias del Hogar de San José a 60 personas usuarias en régimen de residencia, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.

Esa propuesta, por ahora, se queda a la espera de encontrar una "vía de consenso" y por entender la Regidora que "el contexto de crispación actual que se ha generado impide afrontar este proceso con las condiciones de seguridad y dignidad necesarias para las personas usuarias y de los vecinos del barrio". "Eso no supone empezar de cero, pero sí nos obliga a buscar soluciones", señala Moriyón.

Cuando la Alcaldesa habla de crispación se refiere especialmente a lo ocurrido este lunes, cuando un concurrido grupo de personas se manifestaron en el barrio, aprovechando la inauguración de la capilla de San Esteban del Mar y la presencia de integrantes del gobierno local, en contra del traslado de usuarios. Buena parte de estas personas ampliaron su protesta y siguieron hasta el Ayuntamiento a los políticos, entre ellos la propia alcaldesa, que se habían ido caminando. La regidora dice: "El pasado lunes viví en primera persona un momento violento y desagradable. He pensado mucho en lo que ocurrió en El Natahoyo. He pensado mucho en esas personas gritando, en lo que gritaban y en cómo lo gritaban. Y me preocupa. Me preocupa mucho".

Entiende la forista que ha habido un problema especial de desinformación. "Se ha dicho que el Ayuntamiento miente cuando dice que el traslado será temporal, que hay un pacto secreto para hacer pisos de lujo junto al Solarón y que el plan es dejar el Albergue en El Natahoyo. Todo esto es falso", asevera la Alcaldesa, que insiste en que el proyecto de reforma del actual albergue, que no se moverá de su sitio, es firme y está presupuestado. Dice: "El Albergue se reformará para seguir donde está, y la mejor prueba de ese compromiso son los cinco millones de euros que el Ayuntamiento va a invertir el año que viene para transformar el edificio en un centro más digno para las personas usuarias y los vecinos de la zona".

"Buscar soluciones"

Cabe recordar que la reforma del Albergue Covadonga será integral –de acuerdo con las directrices europeas de sinhogarimos que piden apostar por el acompañamiento individual a usuarios y estancias más largas– e impide compaginarla con el servicio a usuarios. El gobierno local sigue apostando por esa reforma. "Es una obra que me enorgullece, que enorgullece a Gijón y que nos hace una ciudad mejor, una ciudad digna", dice la Alcaldesa, que añade: "Porque de eso va todo esto. De dignidad. De la dignidad de un grupo de personas que durante los dos años que durará la reforma no tendrán dónde acudir para recibir ayuda. Personas que no han elegido estar en esa situación y que intentan rehacer su vida".

Ahora bien, la forista aclara: "Esto va de su dignidad, pero también de la dignidad de Gijón". Y aquí Moriyón vuelve a hablar de desinformación: "Hay quienes consideran que estas personas van a aumentar la inseguridad en la zona. Desconozco quién o qué sostiene esta teoría, pero los datos no dicen lo mismo". La Alcaldesa, de hecho, añade: "Intentar deshumanizar a personas que no tienen los recursos para hacer una vida normal como si fueran otra cosa, como si no fueran también vecinos de Gijón, es egoísta y es cruel".

Llegados a este punto, sin embargo, esa "crispación" impide por ahora el traslado. "No supone empezar de cero, pero sí nos obliga a buscar soluciones", dice la forista. "Si algo aprendió esta ciudad en el pasado mandato es que Gijón se había cansado de imposiciones. Ni yo ni este equipo de gobierno hemos llegado hasta aquí para cometer los mismos errores", añade, pero aclara: "Ahora bien, tampoco vamos a permitir que se juegue con la dignidad de las personas".

Y de ahí el anuncio: "Asumo en primera persona la responsabilidad de encontrar una vía de consenso". Moriyón cierra su intervención así: "Sé muy bien dónde estoy. Sé muy bien lo que soy. Soy la alcaldesa de una ciudad abierta, acogedora y solidaria; de un Gijón que siempre da ejemplo, un Gijón que siempre da la cara. La alcaldesa de un Gijón que no deja a nadie atrás". La regidora asume así una gestión que hasta ahora era competencia de sus socios del PP, del edil Guzmán Pendás. El presidente local del partido, Andrés Ruiz, da hoy una rueda de prensa como previa a una reunión interna de la formación.