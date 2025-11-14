El PP de Gijón acepta que la Alcaldesa asuma la gestión del traslado del Albergue, aunque duda de "las formas"

“Nos llama la atención el papel de coordinación anunciado ayer, pero lo respetamos y lo entendemos. Está dentro de sus competencias como Alcaldesa”. Con estas palabras valoró Andrés Ruiz, presidente local del PP, la decisión anunciada por Carmen Moriyón ayer de asumir la gestión del traslado del Albergue Covadonga tras las quejas vecinales contrarias a que se realojen usuarios en dependencias del Hogar de San José y que motivó una incómoda protesta contra integrantes del gobierno este lunes.

El presidente local despeja así los temores de que el paso al frente de la forista pudiese generar una ruptura con sus socios de gobierno. Dijo Ruiz: “Las cuestiones del seno de gobierno quedarán donde deben estar: en el seno de gobierno. Aun tomando una decisión (la Alcaldesa) a nuestro juicio mejorable en las formas, la construcción de un Gijón abierto es un bien mayor”.

Aunque lo señaló como una “reflexión general” el presidente local del PP sí pareció reprochar de manera velada que el intento de la Regidora de encontrar una vía de consenso tras lo ocurrido este lunes. “Gobernar es tomar decisión y esas decisiones deben estar basadas en el rigor y en la búsqueda del bien común para el conjunto de la ciudad. Nunca deben tener su impulso en el miedo ni la presión, sino en la legítima reivindicación ciudadana y el estudio pormenorizado de las soluciones más eficientes”, aseguró. “Los escraches no deben condicionar ninguna acción de gobierno”, aseveró.

"Miedo" y "desinformación"

También valoró Ruiz la protesta de este lunes. “Tanto yo como los concejales Abel Junquera y Guzmán Pendás lo vivimos en primera persona y de principio a fin”, recordó. Dijo que tanto él como sus compañeros están “entristecidos” por una protesta que creen vinculada al “miedo”, la “desinformación” y los “desengaños”. Quiso aclarar también, como hizo ayer la Regidora, que la sospecha de que en Laviada se quieren hacer pisos de lujo y mover el Albergue es un bulo. Reafirmó también que su partido informó "en todo momento" a sus socios foristas de las gestiones realizadas por el edil popular Guzmán Pendás, responsable de Servicios Sociales, y su equipo.

Por lo demás, sin embargo, el PP prefiere abordar las discrepancias de opiniones que puedan existir de manera interna con sus socios y centrar su labor pública en el diálogo vecinal. Ya han respondido a la solicitud de los vecinos de la asociación “Pando” de Poniente para reunirse. “Me reuniré con ellos yo mismo en persona junto al equipo del grupo municipal”, dijo.