Los vecinos contrarios al traslado del Albergue a El Natahoyo, en Gijón, dispuestos al "diálogo sin imposiciones"

El grupo vecinal contrario al traslado de usuarios del Albergue Covadonga a dependencias sin uso del Hogar de San José en El Natahoyo ha manifestado esta mañana en sus redes que la decisión de la alcaldesa Carmen Moriyón de asumir las gestiones para dar con una solución consensuada "es un gesto esperanzador y un refuerzo para seguir creyendo en la posibilidad de reconducir este asunto". Surge así un primer gesto que rebaja la tensión entre las partes y que alcanzó su máximo este lunes, cuando un grupo de manifestantes siguió a integrantes del gobierno, entre ellos a la Regidora, desde la capilla de San Esteban del Mar y hasta el Ayuntamiento, al grito de "dimisión". Un hecho que la forista, en su anuncio ayer de que asumía la responsabilidad del conflicto (hasta ahora competencia de la concejalía del popular Guzmán Pendás), definió como "un momento violento y desgradable".

Este grupo, a través de un comunicado, señala esta mañana: "Confiamos en que su participación contribuya a encontrar una respuesta razonable al planteamiento vigente sobre el traslado temporal de usuarios del Albergue Covadonga, una decisión que, por motivos sobradamente conocidos, nunca debería haber llegado al punto en el que se encuentra". Los apelados, no obstante, muestran su "disconformidad" con algunos comentarios de la Regidora. Señalan que lo de este lunes fue "una expresión libre y espontánea" de vecinos surgida como "consecuencia directa de gestionar una situación sin contar con quienes iban a verse afectados por ella".

Moriyón había señalado: "Puedo entender las dudas de los vecinos y vecinas, la necesidad de una información más precisa sobre lo que se pretende y la importancia de sentarnos y explicar al detalle el planteamiento. Lo que no puedo entender es el odio de fondo. Porque ese odio no es Gijón". Y el grupo responde: "Se ha hablado de odio e insolidaridad, no podemos estar más en desacuerdo con esas desafortunadas declaraciones. Nadie odia a nadie". "Los niños tutelados que son la principal preocupación de nuestras familias", aseguran. Cabe recordar que uno de los argumentos de estos vecinos contrarios al traslado es que temen por la seguridad de los pequeños del Hogar ante hipotéticos encuentros con personas sin hogar.

El debate sobre la supuesta "inseguridad"

La otra lectura que Alcaldesa y vecinos hacen por ahora de manera distinta es quién son estas personas sin hogar que se planteaban trasladar al Hogar y cómo se comportan. Lo que siempre se dijo es que iban a ser un grupo de 60 personas, divididos entre hombres y mujeres, y que son usuarios que están hoy en el Albergue en régimen de residencia y, por lo tanto, conforman un grupo estable que está siendo atendido de manera continuada. Había dicho Moriyón: "Hay quienes consideran que estas personas van a aumentar la inseguridad en la zona. Desconozco quién o qué sostiene esta teoría, pero los datos no dicen lo mismo". Y también: "Intentar deshumanizar a personas que no tienen los recursos para hacer una vida normal como si fueran otra cosa, como si no fueran también vecinos de Gijón, es egoísta y es cruel".

Estos vecinos contrarios al traslado, según este comunicado, señalan que ellos tienen "una propuesta pensada exclusivamente para su bienestar". "Gijón, con sus 27 barrios y cientos de viviendas y locales municipales, podría y debería acoger pequeños grupos, de un máximo de 6 personas, debidamente acompañados y supervisados. Estamos convencidos de que esa estructura de apoyo les ofrecería una verdadera oportunidad para salir adelante", dicen. El temor de la inseguridad, no obstante, se mantiene, porque preguntan: "¿Qué cree que ocurrirá si vuelven a agruparlos a todos juntos?".