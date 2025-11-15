Los "bulos" y el estigma social del sinhogarismo

Comienzan las gestiones del gobierno local para reconducir la "crispación", en la palabras de la Alcaldesa, generada a raíz del proyecto de reforma del Albergue Covadonga y la propuesta de que un grupo de usuarios en residencia en este complejo se realojen temporalmente en dependencias en desuso del Hogar de San José. Una idea que ha motivado el rechazo frontal de un grupo de vecinos y que alcanzó su mayor momento de tensión este lunes, cuando varios integrantes del gobierno, entre ellos la propia Carmen Moriyón, se toparon con una protesta en El Natahoyo y con un grupo de manifestantes que los siguió a pie y al grito de "dimisión" a su regreso al Ayuntamiento. Con la Regidora ahora al frente de las conversaciones, el gobierno local elabora estos días un calendario de reuniones con vecinos, técnicos de la materia y asociaciones y entidades del tejido social. Mientras, los socios de gobierno del PP aceptan que la forista asuma la responsabilidad, aunque no comparten "las formas" de hacerlo –un anuncio de la propia Moriyón del que no parecían ser conocedores–, y los vecinos críticos con el traslado aceptan "dialogar".

Andrés Ruiz, ayer, en la sede del PP de Gijón. | LUCAS CID

La idea para esta nueva etapa, que busca dar con una "vía de consenso" para el realojo seguro de usuarios del Albergue, comenzará con nuevas reuniones. Pretenden los foristas convocar a vecinos, y se entiende que eso incluye al menos a las tres asociaciones de la zona. Sus posturas hasta ahora se conocen. La asociación "Atalía" de El Natahoyo comprende la necesidad de el realojo, más tras explicarle en su momento el gobierno que será un traslado por fases y supervisado, y los de Moreda se mantienen más bien al margen de la disputa porque entienden que hay motivos para estar a favor y en contra. La postura más contraria es la de la asociación "Pando" de Poniente, que es la que ha reunido a las voces más críticas, hoy ya organizadas a través de un grupo en redes sociales.

Las gestiones municipales, sin embargo, quieren incorporar también nuevas reuniones técnicas y con el tejido social. Ya había dicho Moriyón que su paso al frente no suponía "empezar de cero", pero sí quiere revisar todos los pasos dados hasta ahora. En ese sentido, las valoraciones del Albergue Covadonga y del Hogar de San José, así como técnicos de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y otros expertos en la materia, serán de nuevo tenidas en cuenta.

La valoración de los populares

"Nos llama la atención el papel de coordinación anunciado, pero lo respetamos y lo entendemos. Está dentro de sus competencias como Alcaldesa". Con estas palabras, por su parte, valoró ayer Andrés Ruiz, presidente local del PP, la decisión anunciada por Carmen Moriyón de liderar este asunto. Aunque señaló no compartir "las formas", despejó Ruiz cualquier temor a una ruptura del bipartito. "Las cuestiones del seno de gobierno quedarán donde deben estar: en el seno de gobierno. Aun tomando una decisión (la Alcaldesa) a nuestro juicio mejorable en las formas, la construcción de un Gijón abierto es un bien mayor".

Ahora bien, y aunque lo señaló como una "reflexión general", el presidente local del PP sí pareció reprochar que se apele al "consenso" tras lo ocurrido este lunes. "Gobernar es tomar decisiones basadas en el rigor y en la búsqueda del bien común. Nunca deben tener su impulso en el miedo ni la presión, sino en la legítima reivindicación ciudadana y el estudio pormenorizado de las soluciones más eficientes", aseguró: "Los escraches no deben condicionar ninguna acción de gobierno". Vox dijo ayer que el gobierno está "dividido sin rumbo".

También valoró Ruiz la protesta de este lunes, que vivió "en primera persona" y junto a los populares Abel Junquera y Guzmán Pendás, y aseguró que todos quedaron "entristecidos" por una protesta que creen vinculada al "miedo" y la "desinformación". Quiso aclarar también, como ya hizo la Regidora, que la sospecha de que en Laviada se quieren hacer pisos de lujo y mover el Albergue es un bulo. Reafirmó asimismo que su partido informó "en todo momento" a sus socios foristas de las gestiones realizadas por el edil popular Guzmán Pendás, responsable de Servicios Sociales, y su equipo. Ruiz, por lo demás, anunció que se reunirá personalmente con entidades vecinales. Señaló todo esto minutos antes de acudir a la primera reunión de la comisión que velará por la coordinación entre el partido local y el grupo municipal.

Quedan sentadas así las bases de la nueva hoja de ruta. Por ahora, y tras el vídeo de Moriyón de este jueves, hay ya una primera reacción del grupo vecinal contrario al traslado de usuarios a El Natahoyo, que emitió ayer un comunicado en redes. En él se tildó el paso adelante de la Alcaldesa como "un gesto esperanzador y un refuerzo para seguir creyendo en la posibilidad de reconducir este asunto": "Confiamos en que su participación contribuya a encontrar una respuesta razonable al planteamiento vigente sobre el traslado temporal de usuarios del Albergue Covadonga, una decisión que, por motivos sobradamente conocidos, nunca debería haber llegado al punto en el que se encuentra".

Los apelados, no obstante, mostraron su "disconformidad" con algunos comentarios de la Regidora. Señalaron que lo de este lunes fue "una expresión libre y espontánea" de vecinos como "consecuencia directa de gestionar una situación sin contar con quienes iban a verse afectados por ella". Su propuesta, dijeron, es que "Gijón, con sus 27 barrios y cientos de viviendas y locales municipales, podría y debería acoger pequeños grupos, de un máximo de 6 personas, debidamente acompañados y supervisados".

Moriyón había señalado en su anuncio: "Puedo entender las dudas de los vecinos y vecinas, la necesidad de una información más precisa sobre lo que se pretende y la importancia de sentarnos y explicar al detalle el planteamiento. Lo que no puedo entender es el odio de fondo. Porque ese odio no es Gijón". Y el grupo respondió ayer: "Se ha hablado de odio e insolidaridad y no podemos estar más en desacuerdo con esas desafortunadas declaraciones. Nadie odia a nadie". Cabe recordar que uno de los argumentos de estos vecinos es que los niños del Hogar de San José se encuentren con personas en situación de sinhogarismo, si bien la propia entidad aceptó el traslado, que se realizaría en estancias por completo separadas de los menores. "Los niños tutelados que son la principal preocupación de nuestras familias", dicen.

La otra discrepancia es la de la seguridad. Lo que siempre se dijo es que el traslado al Hogar era para un grupo de 60 personas usuarias del Albergue y en régimen de residencia y, por lo tanto, integrantes de un grupo estable y atendido de manera continuada. Había dicho Moriyón: "Hay quienes consideran que estas personas van a aumentar la inseguridad en la zona. Desconozco quién o qué sostiene esta teoría, pero los datos no dicen lo mismo". Y también: "Intentar deshumanizar a personas que no tienen los recursos para hacer una vida normal como si fueran otra cosa, como si no fueran también vecinos de Gijón, es egoísta y es cruel".

Estos vecinos contrarios al trasladaron defendieron en su comunicado de ayer que si se les separa en grupos pequeños estas personas sin hogar tendrían "una verdadera oportunidad para salir adelante". Volvieron ayer a dudar del comportamiento de estos usuarios: "¿Qué cree que ocurrirá si vuelven a agruparlos a todos juntos?".

Unas horas después de publicarse este comunicado en redes sociales, el gestor de este grupo añadió que por ahora solo "confían" en la asociación "Pando" de Poniente pero que en cualquier caso la Alcaldesa debe convocar a esas reuniones a los vecinos que se manifestaron este lunes. Los de "Pando", por su lado, señalaron estar dispuestos "al diálogo sin imposiciones" y criticaron que "la solidaridad no puede ser usada como arma arrojadiza contra los vecinos". Es evidente que al gobierno local tiene trabajo por delante.

Llamamiento a la reflexión

Además de los comentarios de Ruiz y Moriyón sobre la desinformación –el bulo de que se pretende mover de sitio el Albergue en favor de "pisos de lujo" sigue escuchándose–, desde el entorno del Albergue Covadonga animan a la ciudadanía a reflexionar "sobre el impacto brutal que suponen estas actitudes de rechazo para la normalización social de las personas sin hogar". "Rechazamos totalmente la criminalización de las personas sin hogar que se pretende hacer por parte de algunas personas", añaden, y completan: "Nuestro requisito fundamental es que (el lugar de realojo temporal) sea un lugar digno para las personas que atendemos y en el que podamos desarrollar adecuadamente nuestra labor".