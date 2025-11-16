El análisis de 25 cajas de documentos, última prueba en la causa contra NMR

La magistrada del juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), decidirá si envía al banquillo a los responsables de Natural Mining Resources 1926 (NMR) en cuanto reciba la última prueba de la investigación de la supuesta trama en la que esta empresa se dedicó a la compraventa de carbones, con transbordos en El Musel, y que acabó en 2021 en una quiebra que ya supera los 170 millones de pasivo y que la Guardia Civil considera supuestamente fraudulenta. La prueba pendiente consiste en el análisis de las 25 cajas de documentación que la magistrada encargó analizar a la Unidad de Riesgos Emergentes de la Guardia Civil.

NMR operó en El Musel entre 2018 y 2020, siendo este último año el principal operador de carbones en el puerto gijonés, por donde movió en 2020 más de 4 millones de toneladas. Contra la empresa y sus socios se abrieron varias causas penales, la principal la auspiciada por la Fiscalía Anticorrupción en el juzgado de Pozuelo de Alarcón, localidad donde tiene su sede social la empresa. Las diligencias se abrieron por los supuestos delitos de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, favorecimiento real y personal y un supuesto cohecho en un ayuntamiento asturiano. Además de operar en El Musel, NMR también explotó dos concesiones mineras en Asturias.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ya realizó un primer informe para el juzgado de Pozuelo de Alarcón, entregado en noviembre de 2024, para levantar el velo de la propiedad real de un entramado societario en torno a NMR, que los investigadores cifraron entonces en 164 empresas, la mayor parte instrumentales. También se analizaron los movimientos de 19 cuentas bancarias.

Según ese informe, la actividad real de ese entramado societario en torno a NMR era obtener financiación bancaria, que representaba el 41,58% de los ingresos de NMR, mientras que sólo el 12% eran ingresos derivados de la actividad de la empresa. Aún así, el reguero de deudas que dejó NMR no sólo afecta a bancos, sino también a proveedores de carbón, centrales térmicas con las que incumplió contratos, empresas portuarias, transportistas y otro tipo de sociedades. Entre sus acreedores también están la Autoridad Portuaria de Gijón y su empresa participada Ebhisa.

En aquel informe la Guardia Civil detectó que cerca de la mitad de los más de 420 millones de euros que movió la trama fueron traspasos de dinero a sociedades de su estructura. Así mismo, instó a adoptar medidas para solicitar el bloqueo de 19,5 millones de euros que los investigadores de la Guardia Civil localizaron en cuentas bancarias del extranjero, en Emiratos Árabes Unidos, Suiza y Chipre, fundamentalmente.

La Benemérita también informó entonces de que halló indicios de que tras la quiebra de NMR los investigados supuestamente trataban de dar continuidad a sus supuestas actividades delictivas a través de la sociedad B26 Group.

El resultado de esta investigación judicial está por ver, toda vez que los recursos presentados por las defensas lograron que la instrucción de la causa se diera por concluida a fecha de noviembre de 2022, impidiendo que se tengan en cuenta indicios nuevos obtenidos a partir de esa fecha. Esto fue debido a un tecnicismo, al no haberse prorrogado el plazo de instrucción a tiempo.

En otro caso penal, la querella que interpuso Endesa por un supuesto engaño para llevarse excedentes de carbón de una de sus térmicas, los tribunales absolvieron a los acusados de NMR.

Otra de las investigaciones penales a la que se enfrentan es la relativa a la supuesta apropiación indebida de 120.000 toneladas de carbón descargadas en Ebhisa en octubre de 2020, asunto por el que el proveedor Telf denunció a NMR, a la consignataria que fue su agente en El Musel y a la propia Ebhisa. El juzgado de Pozuelo se inhibió a favor de uno de Gijón en este caso, decisión que está recurrida.