Hallan muerto a un hombre en un cajero de Gijón

Un hombre ha sido hallado muerto esta mañana en la avenida de la Argentina, en Gijón, en el interior una sucursal bancaria, en la zona de los cajeros previa a entrar al local. Hasta el lugar, tras recibir el aviso, se desplazaron varios efectivos de la Policía Nacional, que solo pudieron corroborar el fallecimiento.

El operativo ocurrió sobre las ocho de la mañana, coincidiendo con la apertura de la sucursal bancaria, situada a la altura del parque de la Algodonera, entre las calles Margarita Xirgu y avenida de las Industrias. Los trabajadores se percataron de su presencia y alertaron a emergencias.

Hasta el lugar acudieron los agentes, que primero, solicitaron la presencia de los servicios sanitarios, que confirmaron que la persona que yacía en el suelo estaba sin vida. Según las fuentes consultadas se trataba de una persona sin hogar que acostumbraba a dormir en la calle. No llevaba documentación. Eso sí, las pesquisas llevadas a cabo por los agentes descartan indicios de criminalidad.

Los policías desplazados activaron el protocolo correspondiente y se dio aviso al Juzgado y al forense para proceder al levantamiento del cuerpo. También a los servicios funerarios que trasladaron el cuerpo sin vida del varón al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia.