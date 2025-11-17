Primera reunión por el plan del Albergue de Gijón: el gobierno entiende la "desconfianza" y promete un nuevo proceso "transparente"

La ronda de reuniones con vecinos por parte del gobierno local ante las quejas suscitadas por el plan del Albergue comenzaron esta mañana, ya con la alcaldesa Carmen Moriyón como principal portavoz del equipo, con integrantes de la asociación "Pando" de Poniente. "Lo primero que hemos querido hacer es escucharles. Escuchar su punto de vista como vecinos del barrio y garantizarles que todas las decisiones que se tomen a partir de ahora serán consensuadas con ellos", señaló la forista.

Desde el gobierno local señalan que la principal objeción de esta asociación al traslado temporal de usuarios del Albergue a El Natahoyo "es el hecho de juntar un dispositivo social para personas adultas con otro para personas menores". "En este sentido, los vecinos nos han manifestado que desconocen por completo las alternativas que supuestamente se plantearon por parte de la concejalía de Servicios Sociales antes de tomar la decisión de hacer el traslado a El Natahoyo", añade la Alcaldesa. "Sin perjuicio de otras valoraciones, entendemos que este hecho puede haber fomentado las dudas y generado cierta desconfianza, por lo que nos hemos comprometido a que este proceso que se inicia sea mucho más transparente", completa.

Un momento de la reunión / LNE

La cita ha servido también para que la asociación conociese "de forma pormenorizada" la reforma del Albergue y "el compromiso presupuestario" del Consistorio para llevarla a cabo. "La hoja de ruta ahora es reunirse con el resto de colectivos implicados y comenzar a diseñar una nueva solución que conjugue tanto la protección a las personas usuarias del Albergue como a los vecinos de la zona", completa la Regidora.

Los vecinos de esta asociación, por su parte, destacan lo "positivo" de esta primera reunión y lo "cordial" en el trato. "Hemos expuesto los motivos por los que creemos que no es el lugar idóneo para que lo supiesen de primera mano y que todo esté claro", señaló Javier Palacios, integrante de la directiva, que explica que la asociación ha recabado "razonamientos sociales y jurídicos", con aportadores de trabajadoras sociales que trabajan con menores y abogados, que les han traslado "que la ley de infancia es muy taxativa" y que la propuesta de realojo debe repensarse.

La importancia de la reforma del actual Albergue

También quiso la asociación recalcar su apoyo a la reforma del actual Albergue. "Nadie nos encontrará en debates que no defiendan lo mejor para los usuarios. Comprendemos que la situación actual no es la mejor y por supuesto queremos que se reforme. Lo único que decimos es que no creemos que un centro de menores sea la mejor opción para un realojo temporal. Y las administraciones tienen un deber principal con los menores. No pueden arriesgarse a vulnerar sus derechos", señala Palacios.

La asociación sugiere que la ese traslado provisional de personas del Albergue se consensúe dentro de las entidades que integran la Redia, la red local de inclusión activa. Por ahora, agradece el "diálogo franco" con la Alcaldesa, que en esta primera cita estuvo acompañada por los ediles Jesús Martínez Salvador y Gilberto Villoria y por Jaime Fernández-Paíno, director general de Alcaldía. "Hemos quedado en buscar soluciones, que es lo que queremos, y que favorezcan a todos: a usuarios, menores y vecinos", completa Palacios, que reivindica, por último, la "solidaridad" de El Natahoyo a lo largo de toda su historia. "Esto no va de discutir quién es más o menos solidario, pero justo este entorno de Gijón es el que más recursos de este tipo tiene. Asociaciones muy loables que funcionan con colectivos vulnerables. El verdadero debate no es ese, sino respetar los intereses del menor", concluye.