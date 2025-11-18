El Ayuntamiento de Gijón comprará este mes la finca de la nave Flex y creará un aparcamiento

Gijón comprará la finca de la demolida nave Flex y creará, mientras se desarrolla el ámbito, un aparcamiento con unas 150 plazas. Así lo anunció esta mañana la alcaldesa Carmen Moriyón, acompañada en el salón municipal de recepciones por los ediles Jesús Martínez Salvador, Gilberto Villoria y Pelayo Barcia. Aseguró la Regidora que las negociaciones con la propiedad de la parcela, una entidad bancaria, están "avanzadas" y que podrían culminarse este mismo mes, si bien señaló que, por prudencia hasta entonces, no se hará público el importe de compra. "Esta noticia refleja que el Ayuntamiento funciona", defendió la forista: "Es un compromiso con la zona oeste".

Moriyón precisó que el Consistorio podrá afrontar esta adquisición con fondos propios "y de manera inmediata". "Cuando se cierre la compra, nuestra intención es habilitar la parcela como aparcamiento sin perjuicio de lo que se pueda desarrollar ahí en el futuro, que de acuerdo a la ficha urbanística podrían ser viviendas protegidas", señaló. También aclaró la Alcaldesa que ese futuro desarrollo del ámbito será "complejo", porque la parcela supone un porcentaje minoritario de ese ámbito. Martínez Salvador completó que, entonces, el Ayuntamiento tendrá que integrarse en una junta de compensación y definir el futuro de todo el plan urbanístico. El aparcamiento, por lo tanto, y aunque surge como adecuación provisional, será el uso que adquiera el espacio a medio plazo.

Villoria, por su parte, señaló que esa adecuación del entorno para estacionamiento permitirá generar unas 150 plazas y que la actuación requerirá de una inversión de unos 200.000 euros. "Se sumaría a las actuaciones ya realizadas en la calle Martín y el aparcamiento de Mata Jove, porque prometimos recuperar las plazas que se perdiendo con la ecomanzana", señaló. Apostilló Moriyón: "Con esa obra se perdieron unas 300 plazas de aparcamiento y nos comprometimos en elecciones a recuperarlas".

En cuanto a plazos, el gobierno confía en cerrar la operación de compra este mes y desde la concejalía de Villoria se elaborará después "un pequeño proyecto de urbanización" para generar el citado aparcamiento, con la esperanza de iniciar la obra a inicios de año. Si todo va bien, La Calzada tendrá un nuevo espacio de estacionamiento en el primer trimestre del próximo año.

Señaló la Alcaldesa que "lo fácil hubiese sido limitarse a demoler la nave", pero se rectificó a sí misma, porque "lograr esa demolición tampoco fue fácil", pero entiende que, una vez tramitada esa gestión, las competencias municipales podrían haber terminado. "Pero esa no es nuestra forma de hacer política, porque no queremos que esa parcela se convierta en un solar. Hicimos lo mismo en su día con la parcela de Peritos", concretó. Defendió también que "tras muchos años pendiente fue este gobierno y no otro quien afrontó la demolición de la nave", que se había convertido "en un problema de seguridad y salubridad". El debate sobre el futuro de la finca llevaba meses vigente en la ciudad con especial y los socialistas habían solicitado la compra de esta finca.