Los socialistas llevan su plan de zona de bajas emisiones al oeste de Gijón
Dirigentes del partido se reúen con vecinos de La Calzada y El Natahoyo
El secretario general de la agrupación municipal socialista, Monchu García, junto a la portavoz municipal, Carmen Eva Pérez, y los concejales Constantivo Vaquero y Jacono López mantuvieron ayer una reunión con representantes vecinales de La Calzada y El Natahoyo para trasladarles su plan para implantar la zona de bajas emisiones en la zona oeste de la ciudad. Un plan, señalan desde el PSOE de Gijón, "permitiría reducir en más de un 50% el tráfico pesado que discurre por la avenida Príncipe de Asturias". En concreto, piden rehacer el proyecto técnico de la zona de bajas emisiones de La Calzada para, entre otras cosas, que se incluya la avenida Príncipe de Asturias.
Las medidas de los socialistas se expondrán también en el pleno de este mes de noviembre, que se celebrará mañana miércoles. El objetivo de la iniciativa, que ayer escucharon desde las asociaciones "Alfonso Camín" y "Atalía", incluye además la exigencia al gobierno local para que "actúe ante un problema sobre el que sí tiene competencias como es la mejora de la calidad ambiental".
