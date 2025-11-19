El plan del Albergue y la solución que sugiere la FAV: usar pisos de Emvisa y la Redia

"Hay que acabar con la confusión de este debate". Son palabras de Manuel Cañete, presidente de la federación de asociaciones vecinales (FAV) de la zona urbana, tras hablar ayer con el gobierno local en la que fue la segunda reunión de la ronda de contactos iniciada por la alcaldesa, Carmen Moriyón, para reconducir el proyecto del Albergue Covadonga y la necesaria reubicación temporal de usuarios. Pidió Cañete "pedagogía" para "explicar" el proyecto de reforma y un debate en el que conviven, a su juicio, los planteamientos "comprensibles" de algunos vecinos con "un lenguaje racista" y de aporofobia por parte de otras personas. "Esto último hay que atajarlo", aseguró. Su federación planteó ayer estudiar si dentro de la Redia, la red local de inclusión activa, y de los recursos de Emvisa existe la capacidad de llevar a cabo este realojo. Por su parte, fuentes del PP comunicaron ayer a este periódico que hoy votarán en contra de la propuesta de Vox de buscar una alternativa de realojo.

Cañete reivindicó la necesidad de "acabar con la confusión" y aclarar cuestiones como que, las personas que se pretendía realojar en dependencias del Hogar de San José lo harían en zonas o inmuebles ajenos a los espacios usados por niños. También que los usuarios a reubicar allí eran personas que están en residencia estable en el Albergue con un programa de acompañamiento sostenido en el tiempo. "Entendemos que esa pedagogía no se hizo bien en su momento", valoró el representante vecinal, que animó a que, al margen de la reforma del Albergue, se pueda "trabajar en paralelo y ya" en mejoras en el entorno del recurso y de las condiciones en las que algunas personas duermen al raso. Sobre los recursos de la Redia y de Emvisa, señaló que "el realojo en el Hogar quizás es la solución más sencilla pero no puede ser la única".

La gestión del PP

Por su parte, fuentes del grupo municipal del Partido Popular confirmaron ayer que en el Pleno de hoy votarán en contra de la propuesta de Vox, que exige "alternativas" al citado realojo en el Hogar. Subrayaron su "respaldo absoluto a los técnicos y profesionales de la Fundación de Servicios Sociales, así como a los equipos del Albergue Covadonga y del Hogar de San José" y señalaron que "ceder ante la presión supondría un grave retroceso en la toma de decisiones municipales". Aseguraron "rechazar frontalmente la idea de que un escrache o una movilización organizada pueda cambiar decisiones tomadas con criterios técnicos y sociales plenamente justificados".

Es evidente, entonces, que los ánimos con este plan del Albergue siguen más bien revueltos. La protesta de vecinos organizada el lunes pasado aprovechando la inauguración de la capilla de San Esteban del Mar –ese "escrache" al que hacen referencia los populares– marcó un punto de inflexión para un proyecto que dependía de la concejalía del popular Guzmán Pendás y que ahora asume Moriyón por una cuestión, dijo la Regidora, de "seguridad" tanto para los vecinos como para los propios usuarios del Albergue.

Y, si bien los populares públicamente señalaron respetar este paso adelante de la Alcaldesa –que por otra parte tiene las competencias para asumir cualquier labor de coordinación si así lo desea–, los socios de gobierno de los foristas siguen por ahora defendiendo la gestión realizada por Pendás y su equipo. Ayer mismo fuentes de los populares señalaban, en cuanto al debate sobre la "desinformación" de la que se habla estos días, que Pendás mantuvo seis reuniones con vecinos a lo largo de dos semanas: la primera el 23 de octubre con la asociación vecinal de El Natahoyo y Moreda y la última el mismo día 10 de este mes, horas antes del denominado "escrache", con la asociación de Moreda y con el vecino que lleva la página "No al traslado del Albergue Covadonga al Natahoyo", en este último caso por teléfono. Entre ambas citas hubo conversaciones, siempre según estas fuentes del PP, con la asociación "Pando" de Poniente y con técnicos de los recursos implicados en el operativo.

Las alternativas

Completan estas fuentes que sí se estudiaron alternativas al Hogar de San José, en concreto, "en Contrueces, los módulos residenciales de la Cocina Económica, La Tejerona, una construcción provisional en el aparcamiento anexo al albergue" y otras. Todas "se descartan por no reunir condiciones dignas o técnicas, o por su complejidad". Añaden que en noviembre del año pasado es cuando "se inician contactos" con el Hogar y los jesuitas y que la propuesta siempre fue "mantener el centro de baja exigencia" –que son los usuarios de estancias cortas, los que acuden al recurso para evitar una noche al raso– en el actual Albergue y "trasladar solo el albergue de alojamiento, con las mujeres en Vicente Jove y los hombres en el Hogar de San José".