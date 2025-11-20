Amagüestu de los vecinos de El Natahoyo

La asociación vecinal "Atalía" de El Natahoyo celebró su tradicional amagüestu en la sede vecinal situada en la calle Lloréu. Los asistentes degustaron castañas y sidra dulce en una tarde de confraternización. En la imagen, un momento de la actividad en la sede social de la asociación, presidida por el veterano Álvaro Tuero.