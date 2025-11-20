Gijón urge la posición de Puente sobre la "humanización" de Príncipe de Asturias

La Alcaldesa de Gijón anunció ayer a la Corporación que hace unos días envió una carta al Ministro de Transportes en la que, entre otras cuestiones, le pregunta a Óscar Puente si "su ministerio ha cambiado de opinión y como anuncia el señor Calvo (por el consejero de Fomento del Principado) a todo Gijón se puede humanizar Príncipe de Asturias. La pregunta sigue sin respuesta".

Carmen Moriyón ofreció este dato en el transcurso del debate sobre la propuesta del PSOE de incorporar Príncipe de Asturias a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada y fijar restricciones que limiten el paso de camiones –una iniciativa que no salió adelante por el no compartido del resto de los grupos municipales– y tras explicar que "en el 2024, en la sede del Ministerio, el secretario de Estado le dijo delante de mí a Calvo que no se empecinara con la humanización de Príncipe de Asturias , que los puertos deben tener garantizado el acceso y mientras El Musel no lo tenga no se iba a cambiar ninguna titularidad, ni se iba a consentir ninguna restricción".

Fue el socialista Tino Vaquero quien defendió el cambio de la ZBE reivindicando que igual que el Estado y el Principado "el Ayuntamiento también puede actuar en el ámbito de sus competencias. No cabe esconderse y que lo hagan todo los demás".

Tanto desde la bancada de la oposición como desde la del gobierno se entendió la iniciativa como una fórmula de pasarle al Ayuntamiento la patata caliente de buscar una solución al fallido vial de Jove y blanquear la actuación de los gobiernos socialistas en este asunto. "Algo le tiene que decir que partidos tan distintos coincidimos en las mismas palabras. Vuelvan ustedes a la unanimidad que había y vayamos a exigir al Ministerio", le concretó el forista Pelayo Barcia a Vaquero.