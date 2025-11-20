El nuevo parking de Flex, un bálsamo para la ecomanzana: "Ojalá sea gratis"

"Es una gran propuesta", afirma con rotundidad Rafaela Pérez a la hora de hablar del proyecto que desveló hace dos días el Ayuntamiento para los terrenos de la nave de Flex, en donde formalizarán la adquisición de la parcela a lo largo de este mes para comenzar con la construcción de un aparcamiento de 150 plazas. "Los problemas para aparcar es un tema que se comenta mucho en el barrio", detalla José Castón, otro vecino de La Calzada desde hace dos décadas, que apunta a que la falta de plazas para aparcar en el barrio repercute también en una subida del tráfico. "Se nota mucho el ruido de los coches. Había que hacer algo con la nave esa que no pintaba nada", añade Castón.

Estas son solo dos opiniones, pero la iniciativa presentada por Carmen Moriyón ha caído como un bálsamo en el barrio de la zona oeste. "Hay mucha falta de aparcamiento. Tenemos solo un coche y dónde guardarlo, pero cuando teníamos dos era terrible para encontrar una plaza. Nuestra hija, cada vez que viene se vuelve loca para aparcar", describe Pérez junto a Pedro Rodríguez, ambos afincados en la zona desde hace más de 30 años. "A día de hoy la gente aparca donde puede, antes todavía encontrabas hueco, pero quitaron mucho", explica Rodríguez, en referencia a las plazas que se eliminaron con la ecomanzana de La Calzada.

José Castón, ayer, con el Ateneo a sus espaldas.

En la misma línea opina Sergio González, que matiza en su caso que la peatonalización es algo beneficioso, una opinión en general muy compartida en la zona. "Quitaron bastante aparcamiento, pero dejaron muy guapo en el barrio. Entiendo que la ciudad tiene que ser para los peatones", argumenta González, que también aprueba la creación de un parking. "También pueden hacer algo subterráneo como alternativa, aunque sea público, pero de pago", completa González.

En este punto, Evaristo Diego, otro vecino, discrepa. "La iniciativa es positiva, pero que sea gratis", resume este vecino que completa señalando que "si lo ponen de pago estarían perjudicando la zona". "Quedó guapa, pero antes de hacerla tenían que haber pensado en los vehículos que hay", matiza este hombre, sobre el tema. Un tema que se trató durante la presentación del nuevo aparcamiento de Flex. En la misma, Moriyón recordó que una de las promesas era recuperar las plazas perdidas para aparcar. Unas plazas que ahora se recuperan en la vieja Flex.