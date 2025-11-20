Tensa sesión plenaria en Gijón: Moriyón pide "calma" y achaca a Vox la bronca en El Natahoyo por el albergue

Al Pleno llevó Sara Álvarez Rouco en nombre de Vox la petición explícita de cancelar el acuerdo de la Fundación Municipal de Servicios Sociales con el Albergue Covadonga y el Hogar de San José y buscar alternativas al realojo en El Natahoyo de los usuarios del servicio de alojamiento del albergue, mientras duren las obras de reforma de su edificio. Y del Pleno salió la concejala tras haber cosechado el no de todos los grupos políticos de la Corporación a su iniciativa y muchas críticas al papel de su partido como instigador de esta polémica. Empezando por las de la Alcaldesa que dejó claro que "nada ni nadie va a hacer de Gijón una ciudad de imposiciones, pero tampoco una ciudad de odio".

Tras mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de El Natahoyo porque "nada se va a hacer sin su conocimiento y aprobación, sin contar con ellos", asumir que la gestión "que se hizo era mejorable", defender que "los usuarios del Albergue son también vecinos de esta ciudad", pedir "calma y un debate sosegado" y recordar que había asumido en primera persona la "búsqueda de una solución de consenso", Moriyón cargó con dureza contra Vox.

La alcaldesa acusó a la formación de Santiago Abascal de "desinformar y dar voz a teorías conspiranoicas" y de estar detrás de las protestas de forma activa, con la presencia de Álvarez Rouco en la manifestación ante la capilla de San Esteban del Mar en el día de su inauguración, que terminó con decenas de vecinos siguiendo a Moriyón hasta el Ayuntamiento. "Son ustedes capaces de quemarse con tal de ver arder una llama de odio. La política va de gestión y de trabajo. Ustedes suspenden en ambas, y la ciudad lo sabe", le espetó Moriyón a Rouco.

Ante la mirada del equipo de las entidades implicadas

Una Rouco que en su último turno de palabra le replicó a Moriyón que tenía "poca vergüenza atribuyendo a otros actitudes de odio" cuando la forista era "una usurpadora de votos". "Usted está donde está gracias a Vox", le dijo. La portavoz de Vox calificó a la primera edil de "vulgar perseguidora de lo que no le gusta" para acabar rematando con un "usted no puede ser buena Alcaldesa porque no es buena persona". La edil de Vox aseguró que su rechazo al realojo del Albergue en el Hogar de San José tiene que ver con los problemas de convivencia con un centro de menores y con la inquietud generada en el barrio.

Para la edil de Vox, pero también para la Alcaldesa tuvieron más que críticas los partidos de la izquierda. No hizo uso de la palabra el PP –en cuya parte del gobierno está la Fundación Municipal de Servicios Sociales que preside Guzmán Pendás – durante un debate que fue seguido en primera fila del público por la directora de la Fundación, Covadonga Landín, flanqueada por las directoras del Hogar y el Albergue, Cristina Avella y Elena Suero.

"Su discurso me produce un profundo asco. Trata a los vulnerables como a una plaga y se escuda en los menores sin aportar nada, solo destrucción", le dijo Olaya Suárez de Podemos a la edil de Vox. "Yo no sé si el Hogar San José es el lugar idóneo pero sí sé que no se pueden tomar decisiones en base al odio y las mentiras", planteó el portavoz de IU, Javier Suárez Llana. Tanto Podemos como IU le reprocharon a Moriyón el papel que tuvo en 2011 al bloquear, como pedían vecinos de El Natahoyo, el traslado previsto del Albergue al edificio de nueva construcción en la avenida de Moreda. Algo que hace que los vecinos que ahora se oponen a ese traslado temporal consideren la posición de la Alcaldía como una traición. "Hoy es Vox quien azuza. n 2011 fue usted", resumió Llana.

Unas críticas que llevaron a Moriyón a enumerar el apoyo vía incrementos de subvención tramitados por su gobierno como ejemplo de su apoyo al Albergue Covadonga. "El Albergue sabe que ni en los peores años de crisis les fallamos y ahora no les fallaremos", remató la regidora.

Desde el PSOE fue Natalia González quien, tras ponerle algo más que peros a la descripción realizada por Moriyón, concretó que el error había estado en no haber trabajado el proceso con las entidades de la Red de Inclusión Activa (Redia) "que son las que saben y en cuya estrategia se coloca la vivienda y la desinstitucionalizacion por encima de todo". González pidió "respeto y liderazgo" para los técnicos de la Fundación de Servicios Sociales y las entidades del Tercer Sector y que no se "estereotipe" a las personas más vulnerables.

El listado de las fallidas propuestas de la oposición

La iniciativa sobre el albergue fue una más de las presentadas por la oposición y que no salieron adelante en el Pleno. Tampoco se aprobó la propuesta del PSOE de un plan especial para actuar en casos de incendios forestales como el ocurrido en Monte Areo, ni la de IU a favor de un impulso a las comunidades energéticas desde la Oficina municipal de la Energía, ni la de Podemos de avanzar en actuaciones de renaturalización de patios escolares.

IU se ganó otro no en la ronda de ruegos al plantear recuperar el proyecto de patios de La Camocha que se quedó sin fondos europeos. El gobierno no descarta hacer mejoras en el patio pero no desde ese proyecto.

"Miss Asturias" separa a Foro y PP

"Sobre la declaración de ‘Miss Asturias’ en el Senado" se tituló la iniciativa con la que Vox pedía al Pleno ordenar al gobierno realizar una auditoria de todos los contratos, licitaciones y convenios formalizados en el Ayuntamiento en el mandato 2019-2023 para ver, concretó Sara Álvarez Rouco, "si hay algún síntoma de irregularidad. Una revisión razonable, tras las declaraciones de esta personas, y que nadie tiene que temer si está todo bien hecho".

El debate de la iniciativa dio para que todos los grupos enumeraran casos de corrupción vinculados a los otros pero a la hora de la votación la iniciativa no salió adelante. Vox solo encontró el apoyo del PP. Foro, el otro socio de gobierno, votó en contra al igual que los grupos de la izquierda. La líder popular Ángela Pumariega defendió "actuar frente a la dudas y no mirar para otro lado" como forma de ganarse la confianza de los ciudadanos y "avanzar en transparencia". El portavoz forista, Jesús Martínez Salvador, fue el más prolijo en describir casos de corrupción del PSOE y establecer un nexo directo entre las declaraciones de Claudia Montes y el PSOE gijonés, pero rechazó la propuesta de Vox defendiendo que el Ayuntamiento ya tiene mecanismos propios de control.

La referencia de la socialista Carmen Eva Pérez a que Vox había dado su voto para hacer Alcaldesa a la única condenada de esta Corporación llevó a Carmen Moriyón a intervenir. "Esta Alcaldesa no robó a los gijoneses, esta Alcaldesa cometió un error y lo subsanó", sentenció Moriyón , por el pago de 35.000 euros en actividades de Foro con dinero del grupo municipal que le fue recriminado por el Tribunal de Cuentas.

Aviso de "desmantelamiento" del servicio de ayuda a domicilio

Dos veces salió a colación en el Pleno la situación del servicio de ayuda a domicilio. Una a través de un ruego de la socialista Natalia González, que no fue aceptado por el gobierno, pidiendo una ordenanza reguladora del servicio y otra con la intervención de Josefina Fernández, de la plataforma SAD Asturias, denunciando la mala gestión de la concesionaria y el "desmantelamiento del servicio".

Ajuste interno para agilizar la tramitación de subvenciones

El Ayuntamiento acometerá una reordenación de su trabajo interno de cara a agilizar la gestión de las subvenciones municipales. Así lo pidió Podemos en una proposición y así lo asumió el Pleno con el único voto en contra de Vox. Eso sí, la responsable del área, la forista María Mitre ya dejó claro que el reajuste debe esperar a que se complete el proceso de estabilización de personal.

La norma para actuar contra el ruido, pendiente del Estado

El edil de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, aseguró a preguntas del PSOE que la estrategia para actuar en las zonas con problemas de ruido pasa por una nueva regulación municipal. Una ordenanza que, concretó , está redactada pero no se puede tramitar a la espera de una norma estatal pendiente desde hace tres años. Pintueles enumeró acciones ya en marcha como el nuevo cuadro de sanciones.

Compromiso local para dar una escuelina a Los Campos

Solicitar a la Consejería de Educación la implantación futura de aulas de 0 a 3 años en el colegio de Los Campos fue el único de los tres puntos que Alejandro Farpón, el nuevo edil de IU, consiguió sacar adelante de la propuesta con la que buscaba dar apoyo a un centro ahora en obras y que pierde matrículas. El gobierno no asumió cambios que le abriesen las puertas del 11x12 y la atención temprana.

Más autobuses nocturnos entre Gijón, Oviedo y Avilés

El edil de Tráfico, el forista Pelayo Barcia, llevará hoy mismo al consejo del Consorcio de Transportes la propuesta presentada por Olaya Suárez (Podemos) en forma de ruego para ampliar el servicio nocturno entre Gijón, Oviedo y Avilés a lo largo de toda la semana "de forma que estas ciudades no queden desconectadas durante seis horas cada noche".