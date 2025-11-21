Gijón aboga por mantener la lucha para sacar los camiones de La Calzada

Un calendario de actuaciones, algo así como un consenso político –más allá de escarceos verbales–, información sobre problemas para la salud derivados del tráfico de los camiones y trasladar las protestas de Cuatro Caminos a la puerta del Ministerio de Transportes. Esos fueron algunos de los temas que ayer se pusieron encima de la mesa en una celebrada en la sede de la Federación de asociaciones vecinales (FAV) para tratar el problema de una falta de alternativa al fallido vial de Jove. Al encuentro asistieron representantes políticos de todos los partidos del Pleno. "Estamos ante la necesidad de sentarnos de nuevo y analizar qué vamos a hacer como sociedad", expresó Manuel Cañete, presidente de la FAV que reconoció que "la pelota está en el Ministerio" y abogó que las movilizaciones en La Calzada "hay que mantenerlas e intentar hacer daño".

Encabezando la asamblea, se proyectó un contador que ya suma 622 días desde que el proyecto del vial de Jove se desestimó. Un símbolo de la última propuesta que rozó el objetivo de desviar el tráfico pesado y de mercancías peligrosas de la avenida Príncipe de Asturias, la misma que casi dos años después sigue acumulando miles de camiones al día. Entre las primeras ideas, surgió por parte de Sotero Rey, líder vecinal de El Muselín, volver a abrir el túnel de Aboño. "Cuando la obra de la ampliación del Puerto pasaban más de 200 camiones al día por ahí. Ahora se puede hacer lo mismo con los que transporten las mercancías más peligrosas", sugirió.

El portavoz del gobierno local, el forista Jesús Martínez Salvador, añadió que la obra del vial de Aboño "no se hace porque desde el Gobierno no quieren gastar ese dinero en Gijón". Además, tuvo un encontronazo con el socialista Tino Vaquero por la Zona de Bajas Emisiones. "El Ayuntamiento puede diseñar una ZBE, que si afecta a una autovía estatal, en el proceso de redacción de la norma hay que notificarlo al Ministerio. Si lo hace, la respuesta es vinculante. Hasta ahí puede llegar el Ayuntamiento y no lo está haciendo", remarcó Vaquero a lo que Martínez Salvador le recordó que no se puede modificar la zona sin que se vean afectados los fondos europeos. "Cuando la diseñasteis no pensasteis en eso", resumió el edil de Foro.

Vaquero también señaló que Principado y Ayuntamiento "tienen que llegar a Madrid", a lo que Martínez Salvador apuntó de nuevo que "si desde el grupo municipal socialista quieren presionar al Ministerio es tan fácil como que Barbón descuelgue el teléfono".

Sin consenso para acudir a Madrid

La posible movilización en Madrid fue otro punto de disputa entre los asistentes que, por un lado, lo ven como una muestra de fuerza ante el Gobierno central, pero por el otro reconocen que todavía falta apoyo social. Así lo dijo Olaya Suárez, portavoz de Podemos. "Está claro que el Ayuntamiento y el Principado no tienen competencias en este asunto, pero hay que impulsar una reunión con Puente para ir de la mano, apoyados por una recogida de firmas", mencionó por su parte Suárez y apoyada por el concejal de IU, Alejandro Farpón, que instó a no perder "la mayor fortaleza que tenemos: el consenso, algo muy difícil de conseguir y frágil".

Líderes vecinales como Carlos Arias hicieron hincapié en la necesidad de ejercer una mayor presión a nivel estatal, algo que apuntó Abel Junquera, ya hizo el Partido Popular a través de sus representantes en Madrid. La edil socialista Carmen Eva Pérez aseguró que "si en nuestra mano estuviera llamar a Puente, ya lo habríamos hecho" y señaló que para atajar "este antiguo problema, se necesitan nuevas herramientas" mencionando la posibilidad de ir a Europa con las normativas medioambientales, para mostrar "las incongruencias que hay en la zona".

La asamblea se cerró con varios puntos en común que se seguirán trabajando. Entre los principales está conocer las intenciones de la Autoridad Portuaria en la reunión que mantendrán este lunes. También se habló de la creación de un calendario común entre asociaciones para mantener actuaciones en la calle como pueden ser manifestaciones en otros puntos como el acceso al Puerto, Aboño o Puente Seco, así como recogidas de firmas.