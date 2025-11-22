Moreda encara ya la mejora del parque y La Fontica duplica el coste de su acceso

Antes de que acabe el año, si no se tuerce nada por el camino, se acometerán las obras de reposición de la pista deportiva e instalación de un espacio de calistenia en el parque de Moreda. La primera con un coste de 55.000 euros, la segunda con una estimación inicial de 40.000 que finalmente será de 90.000 y ambas dentro de una inversión global en el ámbito de un cuarto de millón de euros de Parques y Jardines incluida en el presupuesto de distritos del actual ejercicio. El edil de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, fue quien dio estos datos en comisión en respuesta a una pregunta de la edil de Podemos, Olaya Suárez. De hecho, la iniciativa de la concejala de la formación morada sirvió para hacer una radiografía del grado de ejecución de las obras comprometidas este año, a punto de acabar, con los consejos de distrito.

Así, siguiendo por el Distrito Oeste, desde el gobierno también se concretó que está en fase de elaboración el proyecto de reparación del circuito de running del parque de Moreda por 106.000 euros incluyendo saneamiento, regularización del itinerario, la reparación del firme y la renovación de barandillas. También está en fase de redacción de proyecto están la mejora del aparcamiento de la calle Lloreu y del alumbrado del parque de Moreda.

En lo que tiene que ver con el Distrito Centro, el arranque de las obras de iluminación de la zona de mascotas del Cerro está a la espera de que se conozca el contratista que asumirá la obra. El coste de esta operación ronda los 100.000 euros. En ese mismo entorno a Medio Ambiente le tocaba colocar bancos y papeleras, algo que ya está hecho, y acondicionar el acceso a La Fontica. Esta obra estimada en principio en 14.000 euros ha pasado a costar 30.000 tras ver las necesidades reales y rehacer el proyecto. Acaba de iniciarse el proceso administrativo de licitación.

El parque biosaludable de La Tejerona se aparca al 2026

Hasta el 9 de diciembre tiene abierto Obras Públicas el plazo de presentación de ofertas para hacer la obra de reforma del cruce de la avenida del Llano con la calle San José. Una de las peticiones del Distrito El Llano junto la renovación de juegos infantiles en la plaza de Los Fresnos, que Parques y Jardines ya ejecutó con un coste total de 120.000 euros.

En lo que tiene que ver con el Distrito Este, y también con el área de Rodrigo Pintueles, se concretó el acuerdo alcanzado con los vecinos para posponer hasta el próximo año el parque biosaludable de La Tejerona con la intención de incorporarlo a un proyecto más amplio de creación de una zona verde. Sin salirse de ese distrito, se espera para finales de mes la firma del contrato para hacer la obra del anfiteatro del centro municipal de El Coto.

Unas de las actuaciones más importantes en el Distrito Sur es la eliminación de barreras arquitectónicas en el colegio Noega en ejecución. Aunque se ha reordenado el cronograma de trabajo para concentrarlo en navidades y evitar molestias. El plazo se ha ampliado hasta el 20 de enero. Parques y Jardines, por su parte, está tramitando las actuaciones pedidas de espacios de calistenia en Nuevo Roces y Montevil tras haber incorporado a los diseños canastas, mesas de futbolín y ping-pong.

Y en lo que tiene que ver con el Distrito Rural, cuyas peticiones iban dirigidas más especialmente a Obras Públicas, desde el área que lidera Gilberto Villoria se tiene en fase de redacción el proyecto del camín del Monte Areo y del camino de los Manzanos y en contratación el camín del Castañeu. El problema está en el camín de los Nardos ya que no hay cesión de viales con lo que es imposible ensancharlo.