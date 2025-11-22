El Musel adjudica el contrato de apoyo a proyectos estratégicos

La Autoridad Portuaria de Gijón ha adjudicado a Aporta Consultores, firma gallega especializada en estrategia portuaria, el contrato para evaluar y negociar las condiciones para la implantación de los tres grandes proyectos industriales que ya han solicitado espacio en la ampliación de El Musel y la explanada de Aboño: los de Ionway, Zima y Hymet.

Esta consultoría apoyará la puesta en marcha de una Oficina de Gestión de Proyectos Estratégicos que incluirá a técnicos portuarios y de Puertos del Estado. La complejidad de los tres proyectos industriales y su repercusión en el futuro del Puerto es lo que ha llevado a la contratación de esta consultoría externa. Ionway (creada por Umicore y la filial de Volkswagen PowerCo) plantea ocupar 45,51 hectáreas en la ampliación de El Musel para producir materiales para baterías de coches eléctricos. Hymet Musel (filial de HyFive Hydrogen) busca producir metanol renovable en 41,22 hectáreas de la explanada de Aboño. Mientras, Zima Equity Investments aspira a fabricar bases para aerogeneradores marinos en 15,37 hectáreas del Muelle Norte.

Además de las tareas que se solicitaron por parte del Puerto a las empresas que optaron a esta licitación, que acabarían concretándose en tres informes sobre cada uno de los proyectos, la mesa de contratación valoró las mejoras adicionales a los requisitos establecidos en la licitación, que ofertó Aporta Consultores.

Subvenciones para la adaptación a la eólica marina

Entre esas mejoras se incluye la realización de tres estudios comparativos de competitividad de El Musel respecto a otros puertos en cuanto a proyectos relacionados con la eólica marina, los nuevos combustibles (como es el caso del metanol) y proyectos industriales de fabricación de baterías. Del resultado de esos estudios de competitividad podrán derivarse necesidades adicionales, nuevas oportunidades de negocio y también se prevé que sean de utilidad en las negociaciones con los concesionarios.

Otra de las mejoras que incluye la consultora seleccionada es la asistencia para posicionar a El Musel en el programa Port-Eolmar, programa de concesión de ayudas a proyectos de inversión para la adaptación física de la infraestructura portuaria nacional al despliegue de la eólica marina y otras renovables marinas.

También ofrece a mayores un análisis del desarrollo del aprovisionamiento de nuevos combustibles marinos para los barcos, otro sobre el desarrollo de proyectos de hidrógeno en Asturias y un estudio económico más completo sobre los tres proyectos que se plantean para El Musel, que facilitará la toma de decisiones sobre las tasas de actividad que establezca el Puerto para los mismos.

Otra de las cuestiones destacadas de la oferta de Aporta es la flexibilidad que ofrece respecto a los hitos definidos inicialmente en la licitación. Los pliegos establecen que el orden para entregar los informes será primero el de Ionway, a los seis meses; el de Hymet a los ocho, y el de Zima a los 10. Asumiendo esto, Aporta ofrece la posibilidad de variar el orden de entrega de los informes en función del ritmo de avance de los expedientes.

En su propuesta enumera 30 riesgos genéricos para la implantación de proyectos, incluye un cronograma de trabajos y presenta un equipo multidisciplinar con ocho profesionales. La valoración técnica es la que ha decantado la adjudicación del contrato en 61.586 euros, la tercera mejor oferta económica de las cuatro presentadas.