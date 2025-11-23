El concejal Pelayo Barcia afirma que "Los camiones tienen que seguir llegando al Musel, pero no por Príncipe de Asturias"

Pelayo Barcia Castañón (Gijón, 1978) llegó al Ayuntamiento en 2011 como director de Empleo en el primer gobierno de Carmen Moriyón. Luego fue concejal de Foro en la oposición y ahora lo es desde el gobierno al frente de la concejalía de Tráfico, Movilidad y Transporte Público y la presidencia de Emtusa. Ya anunció su marcha al final del mandato pero antes de irse aún tiene cosas que hacer.

Tres autobuses nuevos para Emtusa, ¿cómo va ese gran plan de renovación de la flota que comprometió al inicio del mandato?

Mejor de lo estipulado, incluso barajamos acelerar alguna compra más el año que viene. Los números de pasajeros se están incrementando y eso nos permite tener un mayor músculo financiero para poder complementar el préstamo solicitado y poder agilizar compras. Estamos encantados. El objetivo era renovar prácticamente el 50% de la flota con autobuses híbridos y eléctricos. Y lo estamos llevando a cabo.

¿Más autobuses en 2026 de los 10 que ya van en el presupuesto?

Sí, hemos tenido factores que han favorecido a la empresa y nos permite tener margen. Por ejemplo, que el conflicto de Oriente Medio no ha incrementado el precio del combustible pero sobre todo el incremento de viajeros. Vamos a terminar este 2025 rozando los 24 millones, lo que sería un récord histórico.

¿Y hay capacidad real para transportar a tanta gente cumpliendo rutas y frecuencias?

Lo que vemos es que antes de abrir nuevas líneas lo que hay que hacer es prestar un servicio de alta calidad en las existentes y por eso los nuevos autobuses no son para crear lineas nuevas. Son para reforzar las de más demanda, sobre todo en las horas punta, que en Emtusa son de la una a las tres de la tarde, cuando la gente vuelve del trabajo o vuelve del colegio. Y, por esto también, además de comprar autobuses estamos contratando conductores. Unos 26 antes de que acabe el año.

¿Emtusa va a ser su legado?

Yo he tenido la suerte de ser el presidente de Emtusa en el mandato donde más autobuses se van a comprar y donde más conductores se van a contratar, como mínimo en lo que va de siglo. Espero irme de la concejalía con todos los deberes hechos y el más importante es haber creado un plan que consolida a Emtusa. Que no se esté año a año mirando de dónde se rasca un dinero para comprar algún autobús. Hemos tapado muchas bocas demostrando nuestra apuesta por el servicio público de transporte urbano.

¿Para Emtusa ha sido buen negocio que la mayor parte de sus viajeros se hayan pasado a la tarjeta Conecta?

A Emtusa le da igual la forma de pago. El precio del billete es 1,5 euros. Si usted paga con la tarjeta ciudadana de Gijón, paga 0,75 y los otros 0,75 los pone el Ayuntamiento, y si usted paga con la tarjeta Conecta, usted paga 0,45, otros 0,30 los pone el Ministerio con ayudas a través del Principado, y los otros 0,75 los sigue poniendo el Ayuntamiento con los 16,5 millones que aporta a la empresa. Sí es cierto que esto es una llamada de atención al Principado y al Ayuntamiento para que nos pongamos de acuerdo para que en un futuro se pueda hacer como en Oviedo donde solo se trabaja con Conecta.

¿Va a poner en marcha alguna vez la zona de bajas emisiones de La Calzada?

Desde un punto de vista formal ponerla en marcha significa tener aprobado un proyecto técnico, que ya está desde diciembre del año pasado, y espero que antes de que acabe este año tengamos aprobada también la ordenanza . En ella, tal y como nos comprometimos, habrá una disposición transitoria que, al menos durante los dos primeros años, fije que no habrá sanciones. Y esa disposición será prorrogable si pasados esos dos años, el Ministerio no ha ejecutado una alternativa para sacar los camiones de Príncipe de Asturias. No regular, sacar. En la zona de bajas emisiones no habrá multas, que es lo que realmente le preocupa al ciudadano, hasta que no estén los camiones fuera de La Calzada.

La preocupación ciudadana será que no haya multas pero también que no haya contaminación.

¿Le vamos a decir a un vecino de La Calzada que su coche no puede circular porque contamina mientras pasan más de mil camiones diarios por Príncipe de Asturias? No podemos dar la razón a ese argumento cuando los principales focos de emisiones son , en el ámbito del transporte, esos camiones y luego toda la industria que rodea el barrio. La zona de bajas emisiones la hacemos porque obliga al ministerio pero evidentemente condicionada a esa disposición transitoria.

¿Qué tiene que hacer Gijón para conseguir que alguien saque esos camiones de allí?

Yo, sinceramente, creo que el primer paso es desalojar a quien está en la Moncloa y al señor Puente del Ministerio y poner a alguien al mando que tenga un compromiso con Gijón. Sin el vial de Jove o el desdoblamiento de la GJ10 o la alternativa que sea para sacar los camiones de allí , hablar de humanizar Príncipe de Asturias es una quimera. El Musel reporta una alta actividad económica a la ciudad y los camiones tienen que seguir llegando allí, lo que queremos es que lo hagan por las zonas donde menos problemas de seguridad vial generen, donde menos problemas de contaminación generen y donde menos molesten a la población. Y desde luego ese sitio no es la avenida Príncipe de Asturias.

Hablemos de aparcamientos. Se prometieron muchos y no se ven tantos ejecutados

Nuestra concejalía es estratégica pide pero quien dispone son los presupuestos y los compañeros de Obras Públicas, que ejecutan. Hay buenas noticias. La compra del solar de Flex en La Calzada para hacer allí un aparcamiento y la de la parcela de la Universidad en La Pecuaria.

¿Ampliación de la zona ORA?

Está vinculada a los avances que haga la Empresa Mixta de Tráfico en contratación de personal. Hay un acuerdo unánime del Pleno en ese sentido. Queremos más gruistas y más controladores.

¿Y cómo van esas contrataciones?

A final de diciembre tenemos un consejo donde la parte privada nos va a presentar un plan de contratación. A partir de ahí, veremos.

Le acusa la izquierda de haber desmantelado todos los avances que se hicieron en Gijón en materia de movilidad.

Estoy orgulloso de que lo digan porque hice lo que prometí. Desde la oposición prometimos que íbamos a combatir lo que ellos habían hecho generando tanto conflictos y se hizo, con el Muro, con las pegatinas... También anuncio que hay muchas medidas que se hicieron con fondos europeos, como carriles bici o carriles bus, donde el plazo obligado por la subvención de cinco años empieza a prescribir a partir del año que viene y que van a ser revisadas.

¿Va a ponerse a levantar carriles bici y carriles bus?

Vamos a revisarlo todo. Algunos no se van a quitar porque están funcionado pero se puede pensar, por ejemplo, en quitar algún carril bici.

Usted hizo una crítica pública al plan de sondeos para el soterramiento del tráfico del Muro. ¿Es que no cree en ese proyecto?

El estudio que hace Infraestructuras es necesario para hacer ver a mucho negacionista que es una obra que se puede llevar a cabo. Luego tocará determinar el coste. Desde el punto de vista de tráfico nuestra sugerencia sigue siendo que se llegue hasta el Molinón. No hay más.

Dijo que se marcharía al final del mandato, ¿verá desde fuera un pacto entre Foro y PP?

Hace tiempo que decidí desconectar un poco de la política de partidos y anuncié mi marcha de Foro al final del mandato, así que no estoy al día de la situación actual de ese supuesto acuerdo del que se habla. Comparto lo que dijo nuestra presidenta (por Carmen Moriyón) en el congreso que tuvimos hace unos meses en el Pueblo de Asturias, que Foro no está aquí para diluirse en otros proyectos sino para ser la voz propia de Asturias. Foro es un proyecto propio.