Detenido un hombre en Gijón por agredir sexualmente a su compañera de piso y a una amiga

La Policía Local de Gijón detuvo en la noche del sábado a un hombre acusado de una presunta agresión sexual en una vivienda de alquiler por habitaciones situada en el barrio de La Calzada. El arrestado, según explican fuentes oficiales, convivía con una mujer , que denunció que el individuo la siguió hasta el baño y posteriormente a su dormitorio, donde trató de agredirla sexualmente. La joven logró zafarse y alertó a los agentes.

A la llegada de los agentes al piso, otra mujer que se encontraba en el domicilio y que era amiga de la inquilina que denunció la agresión comunicó a los policías que el mismo hombre la había agredido semanas atrás. Esta agresión sexual, según dijo, sí llegó a consumarse. Las dos mujeres presentaron denuncia y el sospechoso fue trasladado a Comisaría.

Quedó en libertad provisional al día siguiente, a la espera de juicio, con dos órdenes de alejamiento sobre las denunciantes.

La cosa no quedó ahí. El caso dio un vuelco apenas 24 horas después. El arrestado, ya en la calle, se acercó a una patrulla para consultar cómo podía recuperar sus pertenencias del piso.

Los agentes se dirigieron entonces a la vivienda y encontraron en su interior al casero, que, según relataron las inquilinas, había entrado a la vivienda haciéndose pasar por policía.

Las jóvenes aseguran que el propietario registró sus habitaciones y trató de expulsarlas por la fuerza, relataron estas mismas fuentes.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a detener al casero por allanamiento de morada y coacciones.

La investigación sigue abierta.